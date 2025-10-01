Nacionales
Protección Civil habilita albergue temporal en Santa Ana
La Comisión Nacional de Protección Civil habilitó un albergue temporal en la colonia El Palmar, en Santa Ana Centro, como parte de las medidas preventivas ante la Alerta Amarilla decretada por la continuidad de las lluvias en el país.
El albergue está acondicionado para recibir a familias que puedan resultar afectadas por emergencias ocasionadas por las precipitaciones en distintas zonas del territorio nacional.
Nacionales
Entradas para El Salvador vs. Panamá se agotaron en pocas horas
En menos de seis horas se agotaron todas las entradas para el partido de la selección nacional contra Panamá, correspondiente a la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.
La venta en línea inició a las 7:00 p.m. del martes y cerca de la medianoche ya quedaban muy pocos boletos disponibles. Para la mañana del miércoles, el sitio web de Smart Ticket reportaba que estaban totalmente agotados.
El encuentro entre El Salvador y Panamá se disputará el próximo 10 de octubre a las 7:00 de la noche en el estadio Cuscatlán.
Nacionales
Mujer provoca accidente por conducir bajo efectos del alcohol en Santa Ana
La Policía Nacional Civil informó sobre la detención de Brenda Sofía Alarcón Rodríguez, de 35 años, por conducción peligrosa tras protagonizar un accidente en el kilómetro 74 de la carretera de Candelaria de la Frontera, en Santa Ana.
Según las autoridades, la mujer impactó contra la parte trasera de un bus de la ruta 9 que circulaba de Santa Ana Oeste hacia Santa Ana Centro. La prueba de alcotest arrojó un nivel de alcohol de 156°.
El percance solo dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas. La PNC recordó la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol para prevenir accidentes de tránsito.
Nacionales
Adulto mayor y motociclista mueren en trágico accidente de tránsito en el bulevar constitución
Un motociclista y un adulto mayor perdieron la vida en un accidente ocurrido en el bulevar Constitución, en el tramo que va desde el semáforo de La Gloria hasta el Redondel Integración.
Reportes preliminares indican que el motociclista arrolló al adulto mayor, provocando que perdiera el control e impactara violentamente en la vía.
De acuerdo con la información oficial, gestores del VMT se desplazaron de inmediato a la zona para orientar el tráfico vehicular y evitar mayores complicaciones mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.