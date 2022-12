VIDEO | Reportan caída de ceniza y cierre de ruta por erupción del Volcán de Fuego, Guatemala

Kristy Buchan, de 33 años, que trabajaba como maestra en el Bannerman High School, en Escocia, renunció a su trabajo después de que sus alumnos la vieron en la red social para adultos OnlyFans.

Buchan impartía la clase de física a los estudiantes. Ella explicó en el sitio inglés que es su segundo trabajo y el dinero lo utiliza para sufragar los gastos de su hijo de 11 años quien se encuentra a la espera de una operación, ya que padece un problema estomacal.

La exmaestra se defendió de las críticas que ha recibido al asegurar que subía contenido a la plataforma para adultos pero fuera del horario normal que tenía en la escuela.

Los costosos gastos que tiene que hacer en su hijo, además de otras responsabilidades como los pagos de la hipoteca y los servicios de su casa, fueron la causa para que abriera su cuenta en OnlyFans.

“Algunas personas dicen que debo estar loca para pasar de ser profesora de física a vender fotos de desnudos en línea, pero me quedó claro que lo loco era quedarme en ese trabajo durante seis años, bajo la tensión que enfrentaba todos los días. Me quedaba despierta hasta la una de la mañana, haciendo un trabajo laboral adicional no remunerado», señaló.

Criticó a los padres de sus alumnos ya que no les prestan la atención necesaria ni los vigilan a la hora de que ellos accedan a sitios para adultos, como OnlyFans.

