VIDEO | Mujer pierde vuelo y ataca a personal de aeropuerto en la ciudad México

Un trabajador fue hallado muerto esta mañana en el congelador de una legendaria panadería de Brooklyn (NYC), donde al parecer se quedó encerrado accidentalmente.

Según la policía de Nueva York, el empleado no identificado de 33 años se presentó a trabajar en “Beigel’s Bakery” en 5700 Ave. D en East Flatbush esta madrugada alrededor de las 3 a.m.

Como parte de sus labores fue a limpiar el congelador y se quedó encerrado accidentalmente en la unidad. Compañeros de trabajo lo encontraron alrededor de las 8 a.m. y luego fue declarado oficialmente muerto, informó CBS2.

Según un portavoz de la policía de Nueva York no se sospecha criminalidad en principio, mientras la investigación está en curso, informó Pix11.

La compañía no ha emitido comentarios. Se trata de un negocio originalmente fundado en Polonia en 1934 y luego replicado en el Lower East Side de Manhattan, hasta mudarse a un estacionamiento en Brooklyn, acotó Daily News.

Otro extraño accidente laboral fatal sucedió esta semana en Nueva York cuando el martes un hombre estaba pintando vigas de soporte en el puente de la avenida Roosevelt en Queens y por alguna razón se cayó de una estructura de construcción y aterrizó en la carretera de abajo, donde fue arrollado.

A bakery worker was found dead inside a freezer in Brooklyn on Thursday. Officials said co-workers made the grim discovery at around 8 a.m. They believe the 33-year-old worker went inside the freezer to clean it at around 3 a.m., but got locked in. https://t.co/SyIBvpIANp