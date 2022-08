VIDEO | Hombre celebra el Baby Shower con sus dos parejas sentimentales

El centro comercial más grande de Estados Unidos cerró el jueves tras registrarse un tiroteo en su interior, el cual generó temor y cao. El hecho se registró en el en el Mall of America de Minnesota

En redes sociales se viralizaron compradores aterrorizados corriendo por el centro comercial de Bloomington que alberga más de 500 tiendas.

“El Mall of America está actualmente cerrado”, tuiteó el centro comercial en su cuenta oficial, agregando que hubo un “incidente aislado”. Y agregó: “Por favor permanezcan en el lugar seguro más cercano hasta que se levante el bloqueo”.

Este centro comercial fue inaugurado en 1992 y es el más grande de Estados Unidos, el cual es un destino turístico.

El Mall of America prohíbe las armas en sus instalaciones, según señala su página web. El centro comercial no tiene detectores de metales y no se registra a los compradores al entrar.

Fue el escenario de un tiroteo el pasado 31 de diciembre, cuando dos personas resultaron heridas durante un aparente altercado.