Un anciano chino finge su funeral en vida para saber cómo será

Grandes llamaradas iniciadas en la cocina de un hombre de 47 años en un edificio de apartamentos de Queens lo dejaron sin vida el sábado, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

El incendio empezó cerca de las 4:25 de la tarde dentro de un apartamento del cuarto piso de un edificio residencial de seis pisos ubicado en la calle 88 en las cercanías de la avenida Roosevelt en Jackson Heights, declararon las autoridades.

El fuego se seguía propagando cuando los oficiales bomberiles se apersonaron en el lugar de los hechos.

“Era un incendio existente. Fue un incendio mediano con una condición de humo denso confinado al contenido de la cocina”, señaló el capitán del FDNY, Mark Cuccurullo.

“Encontramos a la víctima en el piso de la cocina severamente quemada. Sucumbió a sus heridas”, añadió.

#HappeningNow FDNY on scene of a fire near 88th St & Roosevelt Ave in Jackson Heights Queens located a person on the 4th floor of the building who was pronounced deceased. Cause of fire is unknown and the investigation is ongoing.



(Desk@freedomnews.tv to license) pic.twitter.com/ZxqX2xqsJ9