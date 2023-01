Ucrania asegura que Rusia perdió 20,000 soldados en un mes

El presidente estadounidense, Joe Biden, ordenó este domingo que la bandera nacional ondee a media en la Casa Blanca y otras instituciones federales como señal de respeto hacia los diez fallecidos y los heridos en el tiroteo de este sábado en Monterey Park, cerca de Los Ángeles.

Ondearán a media asta hasta el atardecer del 26 de enero las banderas nacionales todos los edificios federales y militares del país, así como de las embajadas y legaciones consulares, incluidos todos los buques e instalaciones militares en el extranjero.

Biden indicó en un comunicado enviado por la Casa Blanca que la decisión se toma como señal de respeto por las víctimas de ese ataque “sin sentido”.

El tiroteo se produjo sobre las 22:22 hora local del sábado (06.22 GMT de hoy) en una sala de baile de Monterey Park, a unos 13 kilómetros al este de Los Ángeles, tras un festejo de celebración del Año Nuevo chino. Diez personas murieron y otras diez resultaron heridas, de las cuales siete permanecen hospitalizadas.

La Policía estadounidense confirmó este domingo que el presunto autor se suicidó de un disparo cuando las fuerzas del orden acorralaron su furgoneta después de ver que esta coincidía con el vehículo buscado.

Jill and I are praying for those killed and injured in last night’s deadly mass shooting in Monterey Park.



I’m monitoring this situation closely as it develops, and urge the community to follow guidance from local officials and law enforcement in the hours ahead.