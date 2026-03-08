Internacionales
Trump firma alianza para destruir a los carteles del continente
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer la creación de una alianza denominada Escudo de las Américas para destruir a los carteles de narcotraficantes del continente, durante una cumbre celebrada en su club de golf en Doral, Miami, estado de Florida, con una docena de mandatarios.
Trump declaró ante sus invitados: «El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos».
Los países que integran con Estados Unidos (EE. UU.) la alianza son El Salvador, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Honduras, Paraguay, Bolivia, Chile, República Dominicana, Guyana y Trinidad y Tobago.
«Los líderes de esta región han permitido que grandes franjas de territorio en el hemisferio occidental queden bajo el control de pandillas transnacionales… No vamos a permitir que eso ocurra. Vamos a ayudar», añadió el mandatario republicano. Antes de su anuncio, Trump saludó a sus 12 invitados, entre ellos el mandatario argentino, Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa y el salvadoreño Nayib Bukele, al que calificó de «gran presidente».
Durante el discurso inaugural de la reunión en la que firmó el acuerdo del Escudo de las Américas, Trump resaltó su buena relación con el presidente Bukele.
«Aquí está el presidente de El Salvador. Es otro amigo. Tenemos una relación de mucha cercanía… Hace un buen trabajo, y es todo lo que me importa. Cuando lo vi por primera vez dije: “Es demasiado joven”, luego me fijé en su trabajo y dije: “Bueno, no es demasiado joven, yo también fui joven y tuve éxito”. Eres un gran presidente y apreciamos mucho nuestra relación», fueron las palabras del mandatario norteamericano sobre su homólogo de El Salvador.
Entre los altos funcionarios del Gobierno estadounidense que participaron en el encuentro estuvo el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien agradeció la presencia de los líderes de la región y resaltó el compromiso del Gobierno estadounidense con América.
«Estos son países que no solamente son aliados, sino amigos; naciones que trabajan en conjunto con nosotros para desarrollar sus economías, fortalecer la seguridad y responder cuando hay una necesidad», afirmó Rubio.
En su cuenta en X agregó: «Me reuní hoy con varios jefes de Gobierno en el marco de la Cumbre del Escudo de las Américas en Florida. Quiero agradecer a nuestros socios por unirse a Estados Unidos en un compromiso compartido para combatir las fuerzas desestabilizadoras de las organizaciones criminales transnacionales y los narcoterroristas en nuestra región».
La reunión en Florida se enmarcó en la versión de Trump de la histórica Doctrina Monroe, con la que ha prometido intervenir para promover los intereses de Washington en las Américas, aumentar la seguridad del país y frenar la influencia de potencias externas.
Un ejemplo de esta postura fue la operación de las fuerzas estadounidenses que se saldó con el derrocamiento y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas, o el bloqueo impuesto a la entrega de petróleo a Cuba.
La mayoría de los invitados comparte la preocupación de Washington por el auge del crimen organizado en el continente, un fenómeno que afecta a países que hasta hace poco se consideraban bastante seguros, como Chile y Ecuador, explicó Irene Mia, experta sobre América Latina en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.
En diciembre de 2025, Bukele y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, iniciaron el Escudo de las Américas en el lago de Coatepeque, El Salvador.
Internacionales
Depósitos de combustible incendiados sumen a Teherán en la noche, cuando es de día
Un aire de apocalipsis: los habitantes de Teherán se despertaron el domingo por la mañana con la impresión de estar en plena noche, cuando una espesa humareda negra proveniente de varios depósitos petroleros atacados sume la capital iraní en la oscuridad.
«Pensé al despertar que había un problema», declaró a la AFP bajo anonimato un chofer de unos 50 años, que concuerda con las reacciones de los habitantes de Teherán, perturbados por el negro ambiente y la necesidad de prender la luz en pleno día.
A las 10H30 (07H00 GMT), los vehículos seguían obligados a circular con las luces prendidas en la avenida Valiasr, de 17 kilómetros de longitud y que atraviesa la capital iraní de norte a sur.
Un tiempo lluvioso con espesas nubes grises agrega aún más confusión a esta excepcional oscuridad. En el cielo, nubes se mezclan con las espesas humaredas negras de los depósitos petroleros incendiados.
Se extienden y cubren Teherán, una gran capital que abarca decenas de kilómetros.
Estas escenas dan a la ciudad aires apocalípticos, con un fuerte olor a quemado en algunos barrios, en el noveno día de guerra desencadenada por ataques de Israel y Estados Unidos.
Es la primera vez desde el inicio del conflicto que infraestructuras petrolíferas en Irán son atacadas.
Cuatro depósitos de petróleo y un sitio logístico de productos petroleros en Teherán y sus alrededores fueron atacados por bombardeos, que causaron al menos seis muertos y 20 heridos, según las autoridades.
En uno de los depósitos de combustible afectados en Teherán, el petróleo se sigue quemando.
La AFP vio llamas reavivándose y crepitando aún, más de 12 horas después de los bombardeos israelíes.
En junio de 2025, durante la guerra de los 12 días, Israel ya atacó depósitos de combustible en Teherán.
Racionamiento de gasolina
En los bordes del depósito fuerzas de seguridad con máscaras de protección respiratoria en el rostro y e impermeables para protegerse de las emisiones tóxicas que se desprenden, filtran la circulación.
Las autoridades advirtieron que las emisiones tóxicas pueden «provocar irritaciones de las vías respiratorias y los ojos» y llamaron a los habitantes a quedarse en sus viviendas.
Según la Media Luna Roja iraní, «importantes cantidades de hidrocarburos tóxicos, azufre y óxidos de azote» fueron liberados en el aire.
Los vidrios de los edificios residenciales en los alrededores estallaron completamente debido a las explosiones.
A decenas de kilómetros de ahí, habitantes limpian con escobas sus balcones y las ventanas cubiertas de una mezcla de lluvia y gasolina.
El gobernador de la provincia de Téherán, Mohammad Sadegh Motamedian, citado por la agencia Irna, anunció en la mañana que la distribución de gasolina estaba «temporalmente interrumpida», pero llamó a la población a no «preocuparse».
La distribución está limitada ahora a 20 litros por vehículo.
El domingo, largas filas de espera se ven en las estaciones de gasolina de Teherán.
La AFP contó unos 40 vehículos frente a una gasolinera, cuando se reanuda la jornada laboral tras una semana feriada decretada desde la muerte del guía supremo, Ali Jamenei, asesinado desde el inicio de la guerra.
En junio, durante la última guerra, unos seis millones de habitantes abandonaron Teherán, ciudad que en tiempo normal cuenta con más de 10 millones, según medios locales.
Esta vez, la mayoría se quedó. La ONU calcula que unas 100.000 personas huyeron de Teherán.
Aunque la capital iraní tenía la apariencia de una ciudad fantasma en los primeros días de la guerra, ya no es así.
Más peatones y vehículos se aventuran a salir. Este domingo, casi uno de cada dos almacenes abrieron en Teherán, a pesar de sumidos en la oscuridad.
Internacionales
Presidente de Bolivia destaca diálogo con Bukele y resalta la seguridad como base del desarrollo
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, destacó este sábado el encuentro que sostuvo con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, en el marco de la reunión del Escudo de las Américas, donde la seguridad fue uno de los temas centrales del diálogo.
Según explicó el jefe de Estado boliviano, la conversación se centró en la importancia de la seguridad como base para el desarrollo de los países de América Latina, con especial énfasis en el fortalecimiento de los sistemas penitenciarios.
«Conversamos con el presidente Nayib Bukele sobre algo que América Latina entiende y es una prioridad en la agenda de Bolivia: la seguridad es el punto de partida para todo y sobre todo seguridad carcelaria en nuestros países», escribió Paz Pereira en su cuenta de X.
Además, ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre otros temas de interés regional, entre ellos el impulso de la tecnología, la innovación y la generación de nuevas oportunidades productivas para los países de la región.
Internacionales
Israel afirma haber lanzado 3,400 ataques contra Irán desde que comenzó la guerra
El ejército de Israel aseguró este sábado que ya había llevado a cabo unos 3,400 ataques en territorio iraní desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra contra Irán, hace una semana.
El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, señaló que se habían lanzado aproximadamente 7,500 municiones contra objetivos en Irán durante la operación.
Por separado, el ejército de Israel informó el sábado por la noche que había comenzado una nueva «ola de ataques» en la capital iraní.
Ataque en depósito de petróleo
Estados Unidos e Israel bombardearon ese sábado un depósito de petróleo en Teherán, informó la prensa iraní, en el que sería el primer ataque reportado contra la infraestructura petrolera de la República Islámica.
«Un depósito de petróleo en el sur de Teherán fue atacado por Estados Unidos y el régimen sionista», señaló la agencia oficial de noticias IRNA.
El depósito se encontraba en una zona cercana a una importante refinería de petróleo.
Otra agencia noticiosa iraní, ILNA, informó de que las instalaciones de la refinería «no resultaron dañadas en los ataques».