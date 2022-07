Tiroteo en Nueva Jersey deja nueva personas lesionadas, hay un menor de edad entre las víctimas

Imagen de referencia

Una adolescente de 12 años denunció a su padrastro por el delito de violación sexual; el hombre fue sentenciado a cadena perpetua.

Pero más tarde, la denunciante aseguró que lo hizo debido al abuso físico y psicológico constante que recibían ella y su madre por parte del agresor; actualmente, la chica pidió a las autoridades que puedan revisar su testimonio y que dejen en libertad al sentenciado.

“Denuncié a mi padrastro por violación y llegué hasta ese punto, porque la convivencia con mi mamá era pésima: agredía a mi madre y a mí de manera física o psicológicamente”, declaró.

Argumentó que la última vez que su mamá y el agresor estuvieron juntos, el sujeto llegó a golpearla muy fuerte, por lo que vio la oportunidad de mentir y darle un escarmiento.

“Pensé que no iba a llegar a nada fuerte, tengo bastante tiempo solicitando que verifiquen el expediente, porque no quería hacerle este tipo de daño”, añadió.

“Quisiera que tengan en cuenta este caso o me den la oportunidad de explicar cómo lo hice y mis motivos; todo fue una mentira y no quiero que continúe, he intentado solucionarlo desde los 17 años, pero no me han tenido en cuenta”, señaló la joven.