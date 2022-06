Sistema en península de Yucatán traería lluvias a Centroamérica, advierte el Centro Nacional de Huracanes

Durante las transmisiones en vivo cualquier cosa puede suceder. Situaciones inverosímiles y vergonzosas han experimentado muchísimos presentadores de televisión entretienen a la teleaudiencia. Muchas de esas situaciones, en la mayoría de casos también muy jocosas, se han viralizado en el ciberespacio.

Uno de esos audiovisuales, el más reciente, es toda una sensación en redes sociales y tiene como protagonista a Violeta Moreno, presentadora mexicana del programa “La bola del seis”, quien tuvo un accidente en medio de dicho show mientras bailaba.

Tanto Violeta como los otros conductores se encontraban bailando, cuando de repente a ella se le salió uno de los rellenos de su sostén y cayó al suelo. La conductora no se dio cuenta de lo que le había pasado con su ropa interior; fue hasta que una de sus compañeras le dijo que se le había caído algo, sin saber qué era realmente.

Violeta inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba en el piso y se apresuró a recoger el relleno ante las risas de los presentes.

La conductora reaccionó al incidente con humor e incluso bromeó sobre él en sus redes sociales.

En su cuenta de TikTok, la comunicadora publicó su reacción al video viral y aseguró que en aquel momento no se había dado cuenta que la copa se salió de su blusa.

“Esto me pasó hoy en el programa No me di cuenta hasta que me dijeron”, escribió Moreno junto al video reacción.