Rescatan a bebé encerrada en un carro mientras su madre se emborrachaba en un bar

Kristina Vitucci, de 35 años, y su novio Joshua Harris, de 39, fueron arrestados por cargos de negligencia infantil después de que su hija de dos años fuera vista en la parte trasera de una SUV Honda alrededor de las 8:15 pm del 28 de enero, en Florida, Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Edgewater fue llamado al estacionamiento de un bar cerca de Ridgewood Avenue después de que un transeúnte preocupado notó a la niña gritando sola en el vehículo.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, rápidamente localizaron a la menor llorando dentro del auto que no estaba cerrado con llave.

Las autoridades indicaron que tenía mucho frío y que sólo vestía ropa fina a pesar de las bajas temperaturas de esa noche.

Justo cuando fue rescatada, Harris se acercó a los oficiales y dijo que él era el dueño del vehículo «pero no soy su padre». Les dijo que Vitucci (la madre) estaba bebiendo dentro del bar.

Tanto la mujer como su novio fueron acusados ​​de negligencia infantil tras el incidente.

