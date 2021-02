Presidente de Guatemala pide la pena de muerte, luego del asesinato de una niña menor de edad

Pese a que los familiares de la adulta mayor no presentaron una denuncia contra el sujeto, la Fiscalía de México abrió una investigación; elementos policiales resguardan la casa de la adulto mayor.

Luego que se difundiera un video en redes sociales donde se observa a un hombre agredir a su madre de 95 años, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el caso, pese a que los familiares decidieron no presentar una denuncia contra el agresor.

El video contiene imágenes fuertes, se recomienda discreción

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, señaló que se realizará un seguimiento del caso, pues no se trata de sacar a la persona de su domicilio, sino de trabajar con los familiares de la mujer.

“Parecería como que lo idóneo, es llegar, sacar a la señora y llevarla a un refugio, pero si la persona no quiere pues, no se puede hacer obligatoriamente, además la casa es de ella, entonces ella no quiere ningún despojo sino seguir manteniendo su casa, se trabaja con la familia y se atiende permanentemente”, indicó en conferencia de prensa.

La titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Almudena Ocejo, explicó que la adulta mayor se encuentra bajo el resguardo de las autoridades, por lo que el agresor no podrá acercarse.

“Lo importante es, el agresor no está cerca, no está en contacto con la persona mayor y se tomaron todas las medidas ya para que esté protegida, existe una guardia permanente en el hogar de la persona”, expresó.