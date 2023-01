Presidenta de Perú emplaza al Congreso a aprobar adelanto de elecciones

Un tiroteo en Florida desde un vehículo en marcha a mitad del día dejó al menos 10 heridos en un vecindario de Lakeland. Las autoridades siguen en búsqueda de los cuatro sospechosos que se encontraban abordo de un vehículo de color azul.

El jefe del Departamento de Policía de Lakeland, Sam Taylor, dijo que un sedán Nissan azul oscuro de cuatro puertas disminuyó la velocidad cerca del lugar de los hechos, bajaron las ventanas y abrieron fuego. Los funcionarios dicen que creen que había cuatro pistoleros dentro del automóvil.

“El vehículo disminuyó la velocidad, no se detuvo y las cuatro ventanas se bajaron. Parecía estar ocupado por cuatro tiradores en el vehículo”, expresó Taylor. “Comenzaron a disparar desde las cuatro ventanas del vehículo y a hombres de ambos lados”.

El tiroteo tuvo lugar a lo largo de North Iowa Avenue cerca de Plum Street cerca de las 3:43 de la tarde del lunes.

Tres de las víctimas fueron halladas en la escena cuando la policía se apersonó en el sitio y fueron trasladadas a un centro asistencial. El resto de los lesionados fueron llevados en vehículos personales.

Hasta el lunes en la noche, dos de los 10 heridos estaban en estado crítico y necesitaban cirugía. Los lesionados contaban con edades de entre 20 y 35 años.

Taylor manifestó que en sus más de 30 años en la fuerza, nunca había trabajado en un caso como este.

“Esto no sucede en Lakeland”, explicó el jefe Taylor. “Llevo aquí 34 años y puedo decirles que nunca he trabajado en un evento en el que hayan disparado a tantas personas al mismo tiempo”.

Los agentes dieron a conocer que el vehículo sospechoso se alejó a toda velocidad tras la balacera desatada, y están buscando al automóvil y a los tiradores. LPD señaló que el vehículo tenía vidrios polarizados oscuros y una placa temporal.

“El Nissan, que tenía placas temporales, despegó a alta velocidad y la policía está “buscando activamente ese vehículo ahora”, dijo Taylor.

Los detectives no creen que haya sido un tiroteo al azar. No obstante, las autoridades dijeron que no están seguros si todas las víctimas fueron atacadas o si algunas quedaron atrapadas durante el tiroteo.

“Estaremos fuera la mayor parte de la noche tratando de averiguar quiénes son estas personas en el vehículo”, dijo Taylor.

Asimismo, dijeron que se halló una gran cantidad de marihuana en el lugar y señalaron que posiblemente hubo algún tipo de venta de drogas en ese momento.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...