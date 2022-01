Poderosa tormenta ciclónica impactaría a los Estado Unidos este fin de semana

Thomas Brown de Wichita Falls fue detenido por la policía después de ponerle a una menor de edad un cuchillo cerca de su garganta.

De acuerdo con el acusado, sólo estaba tratando de proteger a su hija quien llevaba días siendo acosada por un grupo de niñas.

Testigos que se encontraban en el lugar llamaron al 911, alrededor de las 15:30 horas, para alertar sobre un hombre con un arma blanca que estaba amenazando con degollar a una menor de edad en Avenue G Coyote Boulevard.

De acuerdo con Texomas, cuando el primer oficial llegó al lugar de los hechos se acercó Thomas Brown (el hombre que coincidía con la descripción que dieron los testigos) y le preguntó qué estaba sucediendo, el agresor mencionó “iré a la cárcel”.

Thomas Brown sacó de su bolsillo el arma con la que amenazó a la menor de edad, se la entregó al oficial e inició su relato de los hechos.

Dijo que su hija, de quien no se conoce el nombre por tratarse de una menor de edad, lo llamó para decirle que un grupo de chicas de secundaria la estaban molestando, además, que no era la primera vez que su hija sufría de acoso, incluso mencionó que el tema ya lo había tratado con el director de la escuela, pero no hubo una solución.

Tras la llamada el acusado decidió ir en busca de su hija y poner un alto bullying del que era víctima; al llegar al lugar se acercó al grupo de chicas que perseguían a su hija y las amenazó con cortarles cuello si tocaban a su hija.

Brown también reveló que después de un intercambio de palabras sacó de su bolsillo una navaja y se la puso muy cerca de la garganta a una de las niñas.

La víctima, según la policía, tenía la misma versión que Thomas Brown, pero agregó que el hombre la tomó por la nunca.

Las personas que se encontraban en el lugar también declararon haber visto al agresor poner el arma blanca en el cuello de la menor de edad.

Thomas Brown está acusado de asalto agravado con un arma mortal y se le fijó una fianza de $10,000.