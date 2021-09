Pastora evangélica renuncia para dedicarse al stripper y ganar miles de dólares en OnlyFans

En un colegio del municipio colombiano de la Soledad, en el departamento del Atlántico, a una mujer que se disponía a tomar parte en una reunión de padres de familia se le impidió el ingreso al establecimiento donde estudia su hijo por llevar ropa “inadecuada”.

Los hechos ocurrieron la semana pasada, cuando una delegada del Consejo de Padres y Representantes abordó a Isabel Castro en la entrada del centro educativo y le dijo que no podía ingresar. En un video que circula en las redes sociales, grabado por el esposo de Castro, se observa a la delegada instando a leer “el manual de convivencia”, en el que supuestamente se prohíbe el tipo de vestimenta que llevaba la mujer.

En un colegio de Soledad, a esta madre de una estudia, le prohibieron el ingreso a este por su forma de vestir. ¿Esta bien o mal juzgar por la forma de vestir o por la forma de vestir insinua algo? pic.twitter.com/weL6u3mPKD — Denuncias Ciudadanas Barranquilla (@DenunciasBQ) September 3, 2021

“La reacción de ella [la delegada] fue muy fuerte. Me sentí discriminada porque uno no tiene que señalar, ni juzgar, ni criticar a una persona”, relató Isabel a El Heraldo. “El hecho de que tenga hijos no quiere decir que deba vestirme tapada, ni verme fea y amargada sin reflejar mi felicidad”, sentenció.

Castro asegura que antes de publicar el video en las redes sociales, se asesoró con un abogado y leyó el manual de convivencia del colegio, pero que “en ningún punto” se indica la forma en cómo debe ir vestida una madre de familia. Finalmente, la mujer pudo acudir a la reunión, luego de que un profesor se acercara y le ofreciera disculpas.