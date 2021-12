Niño que trabaja como ayudante en un taller vuelve a casa con canasta navideña para su mamá

El polémico y autoproclamado apóstol, Santiago Zúniga, aseguró a través de un vídeo que el expresidente de Honduras, Manuel ‘Mel’ Zelaya Rosales, le ofreció una camioneta para continuar predicando el evangelio.

Santiago Zúniga reveló que el ofrecimiento de Zelaya se dio luego que él le informara que su vehículo se le había dañado.

También, recordó que Zelaya le ofreció estar en la toma de posesión de Xiomara Castro que se llevará a cabo el próximo 27 de enero en el Estadio Nacional en Tegucigalpa, capital de Honduras.

«Tengo una buena noticia, me dijo que me hiciera presente en la toma de posesión de la toma de él […] Me dijo Manuel Zelaya que fuera el 27 para que me busque un carro, ‘si querés el de mi esposa te lo doy’, me dijo, pero el carro de ella no me gusta», manifestó.

Santiago Zúniga mencionó que él elegirá una camioneta blanca que Manuel Zelaya le regalará iniciando el 2022.