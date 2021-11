Mujer quema el automóvil de su pareja tras descubrir que le era infiel

La vida de una joven británica identificada como Beca Smith dio un giro completo luego que en marzo de 2020 tras varios meses sufriendo fuertes dolores de espalda y fue hospitalizada después de haber perdido la visión.

Smith de 29 años de edad fue diagnosticada con cáncer de pulmón terminal y en aquel momento le habían dado únicamente dos semanas (14 días) de vida, debido a que la enfermedad ya había invadiendo su cuerpo.

“Recuerdo que dos médicos se me acercaron, cerraron las cortinas, sentía una sensación en el estómago. Solo sabía que algo no estaba bien. ‘El cáncer está en estado 4, está extendido por todo el cuerpo y no hay nada que podamos hacer, te quedan dos semanas de vida’”, dijeron los médicos a Smith en aquel momento.

Luego que la joven pasara varios días en casa, una enfermera la llamó y explicó que el cáncer que ella padece, si bien es cierto es incurable, podría tomar un tratamiento para prolongar su vida.

El medicamento llamado Alectinib ha ayudado a que el cáncer abandona el cráneo y cerebro de la joven, sin embargo, parte de la enfermedad permanece en el pulmón izquierdo y columna vertebral.

“No puedo vivir mi vida con miedo. Espero usar mi diagnóstico para ayudar a las personas. Miro todo de manera diferente ahora. Mi mundo estaba dedicado a construir negocios y ganar dinero, pero ahora es solo para vivir una vida larga, saludable y feliz”, expresó Smith.