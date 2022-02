Mujer casi muere al caer un meteorito sobre su almohada

Una mujer fue golpeada por un hombre al interior de un gimnasio en Colombia. El hombre la habría agredido por no cederle una máquina de entrenamiento.

El suceso que fue denunciado por la mujer de nombre, Paola Tovar, por medio de sus redes sociales, causando gran indignación entre los internautas.

Según relató en una publicación en Instagram, ella estaba “haciendo un circuito”, usando dos máquinas, cuando el hombre empezó a usar una de estas.

Tovar se habría acercado al joven, identificado como Jefferson Alexander Otálvaro Yepes, y le pidió que le permitiera terminar de usar la máquina.

“Me dijo ‘no’ de manera bastante grosera y muy engreído. Me alejé de nuevo a la otra máquina y me llamó fea, pueblerina y naca. Yo me levanté y le dije ‘¿no respetas?’ él respondió que no”.

Enojada por los insultos recibidos, la mujer le habría levantado la mano a Otálvaro.

“Seguimos forcejeando hasta que nos separaron. Él me seguía insultando y diciéndome que llamaría a los escoltas de su mamá, que, según dijo, era congresista”, continuó.

Los trabajadores del gimnasio intervinieron para separarlos. No obstante, el hombre lanzó una cachetada a Paola Tovar.

“Fue allí cuando me puse de pie, enfurecida como no se pueden imaginar. Forcejeamos otra vez, le lancé una patada. El chico me tomó tan duro que sentí un golpe en la cabeza y luego escuché que decían que yo tenía una hemorragia y pedían llamar a una ambulancia”.

Así ocurrieron los hechos que quedaron captados en video. En la grabación se ve como ella lanza un par de manotazos y el hombre responde golpeándola mujer con su celular en la cabeza.

Paola Tovar se llevó la mano hacia el rostro y cayó al piso. Los presentes se acercaron a socorrerla. Fue atendida por personal del gimnasio y por elementos de la policía local. La mujer presentó un profuso sangrado en las heridas que recibió en el rostro y la cabeza.

Posteriormente, ella acudió a denunciar los hechos ante la policía aunque, según contó, un agente desdeñó el agravió y le sugirió que se olvidara del asunto.

Por su parte, Jefferson Yepes publicó un video en Instagram donde dijo que su madre no es política, como dijo Tovar, y presentó su versión de los hechos.

El hombre defendió que ella fue la primera en agredirlo y que le provocó arañazos, que él vio una máquina vacía y que cuando la empezó a usar se acercó la mujer a reclamarle. Él le habría dicho que le parecía “ordinario” pelearse por ello.

“Ella se levantó fuertemente de la máquina, se abalanzó contra mí. Yo ya me iba a retirar. Yo tenía mi celular en la mano. […] Le provocó un golpe a la señorita”, dijo.

Por último, Yepes dijo: “le pido disculpas a la señorita, si se sintió ofendida”.