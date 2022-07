Más de 20 fallecidos tras beber licor producido de manera ilícita en la India

Un video captó el momento en que policías le disparan a una mujer que abrió fuego en el aeropuerto de Dallas, Texas, este lunes.

La sospechosa fue identificada como Portia Odufuwa, de 37 años.

Las imágenes muestran a pasajeros agachados en el área de inspección del aeropuerto Dallas Love Field.

De repente se escucha un tiro y los gritos agonizantes de una mujer.

We have video from inside Love Field Airport in Dallas that captures the moment officers shot and wounded a woman who was firing a gun in the air. It shows panicked passengers on the ground. A warning that the video also recorded the woman yelling after she was shot in the leg pic.twitter.com/EAxPXew6se