Luis Suárez ayuda a evitar un suicidio en Uruguay

Circula en redes sociales un video de una aparente riña entre varias personas en plena vía pública en el norte de la capital británica, Londres. En las imágenes, captadas por otros transeúntes el pasado viernes, se observa a dos sujetos blandiendo armas blancas de gran tamaño, semejantes a machetes, mientras los demás se movían a su alrededor.

La trifulca obligó a unos automovilistas a reducir la velocidad cuando varios individuos ocuparon la calzada vehicular, en lo que parecía una persecución entre ellos. A juzgar por la grabación, las acciones no dejaron lesionados.

A street fight with knives in Hackney Homerton. pic.twitter.com/twl2gpSxp1

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres, citado por Daily Mail, afirmó que las autoridades están al tanto del video y que se está llevando a cabo una investigación. Asimismo, aseveró que «no hay informes conocidos de heridos».

Este no es el primer hecho registrado en Londres que involucra machetes. El pasado octubre se registró una pelea similar entre dos hombres a plena luz del día en el distrito de East Ham, en el este de la ciudad. Se calcula que los delitos asociados a armas blancas aumentaron en un 17, 4 % entre 2023 y 2024, con respecto al periodo anterior.

Another «new normal» day in «Modern London» as machete fight in broad daylight in East Ham. pic.twitter.com/n9iP4elqcB

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) October 17, 2024