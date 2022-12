Incendio en una autopista de Corea del Sur deja al menos cinco muertos y 37 heridos

Una mujer de Boston fue acusada de incendio premeditado por supuestamente prender fuego a su edificio de apartamentos, ya que estaba “embrujado”, informaron las autoridades.

Nikea Rivera supuestamente encendió su apartamento de tres pisos en Dorchester poco después de las 11 a.m. del martes, según documentos del condado de Suffolk obtenidos por Boston 25.

Here’s the aftermath of the house fire at 74 Mora Street in Dorchester, where earlier today Nikea Rivera was arrested after commiting Arson. Crews are out here working hard getting the house boarded up. #Boston25 pic.twitter.com/vDowZsAlJE