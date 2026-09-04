Incautan casi 17 toneladas de metanfetamina en México

El actual episodio de El Niño podría convertirse en el más potente observado desde que comenzó el monitoreo de este fenómeno climático hace cuatro décadas, advirtió este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU.

El fenómeno meteorológico natural provoca un aumento de las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, lo que puede generar cambios en los patrones de vientos, presión y lluvias a nivel mundial.

En América Latina, Panamá y El Salvador se declararon en emergencia para enfrentar este episodio de El Niño, que ya obligó a reducir el tráfico de buques por la vía interoceánica panameña. Ecuador, por su parte, estableció la alerta roja ante la fuerte intensificación del fenómeno.

De acuerdo con la OMM, El Niño alcanzará su punto máximo hacia finales de este año, aunque sus efectos sobre el clima continuarán hasta bien entrado 2027.

«El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura, y los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo», afirmó la agencia de la ONU.

La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, advirtió durante una rueda de prensa que el episodio actual «podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo» hace cuatro décadas.

Aunque El Niño no es causado por el cambio climático, los científicos prevén que contribuya a elevar aún más las temperaturas de un planeta que ya se está calentando debido a la quema de combustibles fósiles, además de intensificar los fenómenos meteorológicos extremos.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, también alertó sobre la magnitud del fenómeno. «El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos», afirmó, al tiempo que señaló que «el mundo se encuentra en la zona de peligro del clima extremo».

El mundo ha ingresado en una zona de peligro de clima extremo debido a la consolidación de un episodio de “El Niño” de proporciones excepcionales, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Los pronósticos indican que este episodio superará los registros anteriores y se… pic.twitter.com/hWdH7WngvN — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 4, 2026

“Golpe devastador”

El Niño suele alcanzar su punto máximo a finales de año, pero el calor acumulado en los océanos se libera más lentamente hacia la atmósfera, lo que contribuye a elevar las temperaturas globales durante los 12 meses siguientes.

El año más caluroso registrado fue 2024, después del último episodio de El Niño.

Celeste Saulo, directora de la OMM, advirtió que este episodio excepcional «tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo».

«Ya estamos viendo perturbaciones y devastación causadas por sequías e inundaciones, y esperamos que estos impactos aumenten a medida que El Niño se intensifique», afirmó.

Ante este escenario, Saulo hizo un llamado a las autoridades a tomar medidas de prevención y enfatizó: «No hay tiempo que perder».

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