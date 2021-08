“Hoy sí creerá en Dios”, asegura reconocido periodista que estuvo cerca de morir de Covid-19

Las misiones tripuladas hacia Marte cada día se vuelven un objetivo más alcanzable. Por lo tanto, la NASA prepara a su personal para que estén listos cuando llegue el verdadero viaje con destino al planeta rojo.

En este sentido, la agencia espacial estadounidense se encuentra en la búsqueda de recursos humanos que estén dispuestos a participar en una misión simulada a Marte. La NASA va a preparar todo un establecimiento para generar condiciones similares a las de nuestro vecino planetario.

Entonces, allí van medir las destrezas de los integrantes, ante las adversidades que se puedan presentar en suelo marciano. Según reseña el portal de la agencia espacial, la misión iniciará en el último semestre del 2022. En consecuencia, ya están recibiendo postulaciones para integrar este sorprendente experimento espacial.

Estas pruebas fueron denominadas como Crew Health and Performance Exploration Analog. Según la agencia estadounidense “incluye tres simulaciones de la superficie de Marte de un año basadas en el Centro Espacial Johnson de la NASA. Los análogos apoyarán la investigación para desarrollar métodos y tecnologías para prevenir y resolver problemas potenciales en futuras misiones de vuelos espaciales tripulados a la Luna y Marte”, reseñó el sitio de la agencia.

Asimismo, la vocera y encargada de la misión, Grace Douglas dijo que “el análogo es fundamental para probar soluciones que satisfagan las complejas necesidades de vivir en la superficie marciana. Las simulaciones en la Tierra nos ayudarán a comprender y contrarrestar los desafíos físicos y mentales que enfrentarán los astronautas antes de partir”.

Requisitos para aplicar a esta misión de la NASA

A través de otra publicación en la página oficial de la NASA, los representantes de la agencia especifican ocho requisitos que en algunos casos son no excluyentes. Estamos hablando de una agencia espacial, así que, si no lo imaginabas, tener un alto grado de estudios en ciencias, es primordial para la organización. Pero para no alargar el tema y evitar confusiones, citamos el texto de los requisitos, tal cual aparece en el sitio web.

Ser ciudadano estadounidense o residente permanente Tener entre 30 y 55 años Poseer una maestría * en un campo STEM, que incluye ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas, ciencias de la computación o matemáticas, de una institución acreditada. Tener al menos dos años de experiencia profesional relacionada en un campo STEM o al menos 1,000 horas de tiempo de piloto al mando en un avión a reacción. Ser capaz de aprobar el examen físico de astronauta de vuelo de larga duración de la NASA.

* El requisito de maestría también se puede cumplir con:

Dos años (36 horas semestrales o 54 cuartos de hora) de trabajo para un programa de doctorado en un campo relacionado con las ciencias, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas.

Un título completo de Doctor en Medicina o Doctor en Medicina Osteopática.

Finalización (o inscripción actual que resultará en la finalización para junio de 2021) de un programa escolar piloto de prueba reconocido a nivel nacional.

Los participantes con una licenciatura y otras calificaciones específicas (por ejemplo, educación adicional relevante, militar o al menos 4 años de experiencia profesional en un campo STEM) también pueden ser considerados.

Finalmente la organización norteamericana coloca dos enlaces, el de los requisitos en sí y el otro que es una prueba preliminar para poder aplicar.