Hispano mató a su bebé con “abusos inimaginables”: acusación en Nueva York

Dos adolescentes fueron apuñalados durante una pelea dentro de un restaurante McDonald’s del Upper West Side de Manhattan.

Un menor de 16 años fue apuñalado en la espalda y el ojo, y otro de 14 en la mano izquierda cuando estalló el caos en el restaurante de comida rápida ubicado en Broadway cerca de West 71st Street ayer alrededor de las 8:20 a.m., dijeron las autoridades.

Ambas víctimas fueron llevadas al Centro Médico Weill Cornell en condición estable. Jovani Bowen, presunto pandillero de 23 años, fue detenido dijo la policía.

Las circunstancias que llevaron a la pelea no quedaron claras de inmediato. “Estamos conmocionados y entristecidos por esta violencia innecesaria entre un grupo de jóvenes en nuestro restaurante”, dijo Bruce Colley, propietario del local de comida rápida, en un comunicado.

“La seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra principal prioridad, y estamos cooperando con la policía de Nueva York a medida que avanza la investigación”, añadió, citado por New York Post.

El mes pasado, en un caso similar, una disputa entre adolescentes mujeres que al parecer comenzó en las redes sociales se desbordó de manera violenta en el estacionamiento de un restaurante McDonald’s, en Queens.

Las trifulcas grupales con menores de edad como atacantes y/o víctimas pueden resultar fatales: esa misma noche del lunes 9 de mayo, un adolescente de 17 años murió baleado tras ser aparentemente emboscado por al menos siete jóvenes, en una calle en El Bronx.

También en mayo NYPD divulgó un dramático video de la paliza, apuñalamiento y robo sufrido a un hombre al ser atacado por un grupo de jóvenes en plena calle en la céntrica zona turística de Times Square, el distrito teatral y la estación Port Authority, en Midtown West Manhattan.

En la primavera de 2021, un tiroteo dejó muerto al joven dominicano Armanis Valdez y cuatro heridos más de un McDonal´s en El Bronx.

