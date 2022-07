Guatemala vuelve a hacer obligatorio el uso de mascarilla por la covid-19

El Departamento de Recursos Naturales de Iowa informó el cierre temporal de una playa en el condado de Taylor por precaución ante la posible presencia de una infección de Naegleria Fowleri, coloquialmente conocida como ameba come cerebros en un residente de Missouri que tuvo recientemente una exposición potencial mientras nadaba en una playa del Parque Estatal Lake of Three Fires, en Iowa.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están trabajando en conjunto con el departamento en las pruebas para confirmar la presencia de la ameba come cerebros, las cuales podrían demorar varios días en completarse, informó Fox News.

Asimismo, el departamento de recursos naturales precisó que está en estrecho esfuerzo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa para compartir actualizaciones mientras los resultados de las pruebas están disponibles. De momento no hay casos sospechosos adicionales bajo investigación en Iowa.

En declaraciones del Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Missouri, el paciente proveniente de ese estado está actualmente atenido por meningoencefalitis amebiana primaria (PAM) en una unidad de cuidados intensivos en un hospital.

El departamento agregó que se está investigando la fuente de exposición del paciente, y está considerando la actividad local y fuera del estado.

“Estas situaciones son extremadamente raras en los Estados Unidos y en Missouri específicamente, pero es importante que las personas sepan que la infección es una posibilidad para que puedan buscar atención médica de manera oportuna si se presentan síntomas relacionados”, apuntó el Dr. George Turabelidze, epidemiólogo de Missouri en un comunicado.

A través de una publicación en Facebook, el Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Missouri señaló que los expertos en salud pública creen firmemente que el lago es una probable fuente, y que están analizando fuentes públicas de agua adicionales en Missouri.

Autoridades de Missouri advirtieron a los ciudadanos tener cuidado al nadar y bucear en agua dulce tibia y que asuman la presencia de Naegleria Fowleria en esas condiciones.

Desde 1962 se han identificado únicamente 154 casos en los Estados Unidos. Si bien la enfermedad no es contagiosa, puede poner en peligro la vida.

La enfermedad generalmente infecta a personas a las que le ingresa agua contaminada por la nariz, haciendo que la ameba viaje hacia el cerebro.

Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, vómitos, náuseas, convulsiones, rigidez en el cuello, alteración del estado mental y alucinaciones.