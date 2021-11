“Gran devoradora de hombres casados”, colocan pancarta dedicada a doctora acusada de roba maridos

Con una pancarta, una mujer veterinaria de Paraguay fue acusada de ser una «roba maridos», provocando un escándalo, que se viralizó en las redes sociales, tiene tres protagonistas.

Se trata de la doctora Lorena Jara Oroa, quien fue acusada de ser la amante de un hombre casado. Mientras que la otra mujer fue identificada como María Liz Sanabria, quien supuestamente «perdió» a su marido y denunció a Jara Oroa en forma pública.

La pancarta con un peculiar mensaje fue colocada frente al Centro Nacional Antirrábico de Paraguay donde trabaja Jara Oroa hace unos días. «Felicidades Dra. Lorena Jara Oroa ¡Gran devoradora de hombres casados y destructora de familias!», detalla el texto.

A pesar de todo, la denunciante expresó» ¡Toda la felicidad del mundo para vos!».

La profesional pidió que bajaran el cartel y, a manera de burla, lo usó para decorar su mesa de cumpleaños durante el festejo que le realizaron en el trabajo.

Tras viralizarse la foto de la pancarta, la veterinaria habló en las redes sociales y en medios locales: «Alguien me dejó ese pasacalles como regalo frente a mi trabajo. El mismo tenía un contendido pintoresco, un mensaje feo y otro lindo. Entonces, me pareció superbueno tomar lo positivo y usarlo».

«A mí me pareció genial el mensaje lindo y lo utilicé y la otra parte del escrito lo dejé de lado. Uno decide a qué darle lugar y a qué no. No tengo razón de darle lugar a cuestiones que ni siquiera son», dijo Jara Oroa.

Además, añadió: «Yo no tengo nada que ocultar. Tengo una relación, es una realidad, esa cuestión de devoradores de hombres y demás cuestiones no es así. Tengo una relación libre y que no tengo por qué esconder y mi pareja es una persona que está en trámites de divorcio y está separado de hecho”.

Mientras tanto, María Liz Sanabria, la supuesta víctima de la doctora dijo al diario paraguayo Extra: «Estuve casada 20 años hasta que él me engañó. Esto empezó en marzo, ellos comenzaron a trabajar juntos y los encontré como tres veces».