FOTOS | Joven asegura que su madre reencarnó en una mariposa

Una madre tuvo una ingeniosa idea luego de ver que la fiesta de sus pequeños, Gera (5 años) y Asís (4 años), carecía de invitados, decidió convocar a cualquier persona a la celebración a través de Facebook.

El hecho tuvo lugar en los últimos días en la población de Apocada, Nuevo León, México, y este se volvió viral en las redes sociales.

“Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís (todos con alguna excusa o simplemente ‘Está muy lejos’)”, fue lo primero que escribió la progenitora en la invitación.

“Si no me hablan o me conocen, no importa; si gustan, venir el brincolín estará hasta las 11 pm. Tengo chillidog, frituras y pastel. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen amigos, como ellos me dicen”, agregó la mujer.

Fue entonces, su publicación en Facebook se viralizó; al momento ha recibido 23 mil reacciones y ha sido compartida en 22 mil ocasiones.

Finalmente, la mujer volvió a recurrir a la red social de Mark Zuckerbeg para agradecer a los asistentes: “No tengo palabras para agradecerles las muestras de solidaridad y empatía que tuvieron hacia mis hijos Gerardo y Asís”.