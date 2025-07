Fallece Ozzy Osbourne, ícono del heavy metal, a los 76 años

Ozzy Osbourne, legendario vocalista de Black Sabbath y figura clave en la historia del heavy metal, falleció este martes a los 76 años, según confirmó su familia a través de un comunicado oficial.

“Con una tristeza indescriptible, informamos que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento”, indicó el mensaje difundido por sus seres cercanos.

El deceso del artista británico se produce pocas semanas después de haber ofrecido su último concierto en el Villa Park, en su ciudad natal de Birmingham, donde se despidió de sus seguidores tras una extensa y revolucionaria carrera musical.

Ozzy Osbourne dies at 76.

This was his last performance… just days before. Rest in peace. pic.twitter.com/7Cv5wGa4S1

— Joe Rogan Podcast News (@joeroganhq) July 22, 2025