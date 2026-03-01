Jetset
Ozzy Osbourne, la leyenda del heavy metal, es recordado con un tributo en los BRIT Awards 2026
El legado de Ozzy Osbourne fue recordado con un emotivo homenaje durante los BRIT Awards 2026, en una ceremonia que rindió tributo póstumo a una de las figuras más influyentes en la historia del rock y el heavy metal.
El artista, fallecido en 2025, recibió el reconocimiento a su trayectoria en una noche marcada por la emoción y la celebración de su impacto musical. Se le otorgó el Premio a la trayectoria.
En la gala se realizó un concierto especial dedicado a su memoria, que incluyó un arreglo al tema «No More Tears», la canción de su emblemático álbum «No More Tears», considerado uno de los trabajos más representativos de su carrera.
La actuación reunió a músicos que acompañaron al artista a lo largo de los años, en un tributo que contó con la participación de Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos y Zakk Wylde, quienes formaron parte de su banda.
El momento estuvo liderado por Robbie Williams, quien fue invitado para encabezar este homenaje.
La presentación se convirtió en uno de los segmentos más memorables de la noche, destacando la influencia de Osbourne y su legado como uno de los grandes pioneros del género.
Jetset
Beto Cuevas alza su voz con «Respira Vol. 1»
Beto Cuevas vuelve a su andar musical tras tomar una bocanada de aire y alzar su voz, ahora con el lanzamiento de su nuevo álbum «Respira Vol. 1», volviendo a marcar un estilo propio dentro de la escena del rock en América Latina.
El disco completo se dividirá en dos volúmenes, con el primero de ellos llegando a plataformas digitales este viernes. Compuesto por cuatro canciones, Beto Cuevas retomar su lugar como uno de los mejores compositores del continente y de habla hispana.
Previamente, en noviembre del año pasado, el cantautor chileno lanzó el sencillo «Respira», junto a un videoclip oficial dirigido por Agustín Speroni y con el propio Cuevas como protagonista, retomando el mensaje de una canción que busca ser un clamor de libertad para las almas que viven en el caótico mundo real de hoy en día.
Cuevas comentó horas antes del lanzamiento de dicho sencillo y video un poco sobre la canción por medio de un live en redes sociales, donde destacó el mensaje de la letra y el objetivo con el que fue lanzado este nuevo tema.
«Esta canción nació de ese momento. Un momento mío… que ahora también es nuestro. El video y la canción ya están disponibles en todas las plataformas. Si pasan a escucharlo, a verlo, a sentirlo, me encantaría leerlos. Sus mensajes siempre me acompañan más de lo que imaginan. Son parte de este camino, y este lanzamiento también es para ustedes», comentó a sus seguidores.
Ahora, con el álbum completo, en su primera parte, llegando a todas las plataformas, ese clamor de libertad creativa encuentra un eco y una respuesta en los miles de fans que han seguido su trayectoria, tanto como solista así como también siendo parte del icónico grupo «La Ley».
Jetset
Rafael Amaya podría protagonizar serie producida por Emma Coronel
El actor Rafael Amaya vuelve a las narcoseries de mano de la mismísima esposa de Joaquín «El Chapo» Guzmán, ya que no solo dará vida al capo de las drogas, también será productor de la nueva serie junto con la pareja del ahora narcotraficante preso.
Amaya protagonizará y será productor ejecutivo de una serie bilingüe, contada desde la perspectiva de la esposa de Guzmán, Emma Coronel Aispuro, y centrada en su vida junto a su esposo.
Como productores ejecutivos, además del histrión, también se incluye a Coronel y su socia productora, Maritza Ramos, todo esto por medio de las empresas Amaya Productions y Zero Gravity Management («El Contador 1 y 2», «Ozark»).
Aunque el anunció ya fue confirmado por el portal Deadline.com, lo que también mencionó es que aún buscan un guionista para la emisión.
Guzmán es exlíder del cártel de Sinaloa condenado en un tribunal federal estadounidense en 2019 por múltiples cargos de narcotráfico y asociación delictuosa. En tanto, su esposa, Emma Coronel, cumplió tres años de prisión tras declararse culpable de narcotráfico y lavado de dinero. Fue liberada en 2023.
La serie, aún sin título, se describe como un drama criminal ficticio que explorará temas de poder, lealtad y supervivencia a través del viaje personal de la exreina de belleza de Sinaloa.
Jetset
La orquesta Hermanos Flores prepara su desembarco en Coachella 2026
A escasos 47 días de su participación en el festival de Indio, California, la Orquesta de los Hermanos Flores afina los detalles de su presentación en el escenario global más importante de la música actual. La agrupación, reconocida como embajadora musical del país, se prepara para un espectáculo de 40 minutos dividido en cuatro bloques, diseñados para integrar la mayor cantidad de éxitos posibles y narrar la trayectoria de la orquesta desde su fundación.
La noticia llegó a través de Daniel Guerrero, hijo de Nory Flores, quien inicialmente recibió la propuesta de Goldenvoice con incredulidad. «No lo creíamos porque pensábamos que era una broma», relató. La confirmación llegó tras una cena con los organizadores, donde se reveló que la elección de los Hermanos Flores fue un proceso meticuloso basado en una lista de reproducción de música salvadoreña. Según Guerrero, los productores del festival destacaron que la orquesta era la formación «idónea» para representar la cultura del país.
El acercamiento se formalizó dos semanas después de la primera llamada, y hoy tiene a la agrupación en intensas jornadas de ensayo.
Uno de los pilares de esta presentación será el componente visual, a cargo del diseñador salvadoreño Róssemberg Rivas quien hará los dos atuendos de Nory Flores. El diseñador manifestó que se han diseñado dos propuestas de vestuario que buscan elevar la indumentaria de espectáculo a la categoría de «monumento nacional».
En cuanto al vestuario que llevará la agrupación, esta fue presentada al público. De igual manera, ambos poseen elementos relacionados con El Salvador. Inspiración en el Torogoz: un diseño en color verde que rinde homenaje al ave nacional y la lleva detallada en pedrería. Identidad en Azul: un segundo atuendo en tonos azules con detalles en pedrería, que representa el color del cielo y los mares salvadoreños.
La confección tiene un enfoque pedagógico, integrando a estudiantes de la Universidad Dr. José Matías Delgado. «Queremos que estos vestuarios estén confeccionados en el “embellishment” con la nueva generación de diseñadores de El Salvador», explicó Rivas, subrayando la unión entre la experiencia de la orquesta y el talento emergente.
En un contexto de alta tecnología, la orquesta reafirma su compromiso con el sonido orgánico. Nory Flores enfatizó que la esencia de la agrupación radica en el uso de instrumentos reales. «No necesitamos efectos especiales de nada… lo hemos caracterizado por hacerlo todo con el instrumento real», afirmó durante la rueda de prensa.
El repertorio está siendo optimizado para realizar un recorrido histórico que honre el esfuerzo de los fundadores y de todos los músicos que han formado parte de la institución. Además, se confirmó la grabación de un documental que registrará todo el proceso, desde los ensayos actuales hasta el momento en que la bandera salvadoreña se despliegue ante los miles de asistentes que se esperan en el festival.
Para poner la cereza al pastel, la agrupación ha confirmado que, antes de emprender su viaje, ofrecerán un encuentro musical gratuito como muestra de agradecimiento por el apoyo incondicional del público salvadoreño. Aunque los detalles sobre el lugar, la hora y la fecha exacta están por definirse, se sabe que el evento se desarrollará a finales de marzo. Será una noche especial, dónde pretenden invitar a otros artistas nacionales, quienes subirán al escenario para interpretar junto a ellos los éxitos más emblemáticos del grupo.