Encuentran muerta a una mujer que aseguró que ganar $32 millones en la lotería le “arruinó la vida”

Hace un par de días, la policía de Strabane, en Irlanda del Norte, encontró muerta al interior de su casa a una mujer llamada Margaret Loughrey, la cual hace un par de años fue noticia al ganar cerca de $32 millones de dólares en un sorteo de lotería de EuroMillions.

Loughrey falleció a los 52 años y aunque de momento se especula que las causas de su muerte pudieron ser naturales, esperarán la autopsia para dar un informe final, ya que también se sabía que desde hacía tiempo estaba sumida en una profunda depresión, producto de su premio de la lotería.

Fue en 2013 cuando la mujer se embolsó este gran premio de lotería. En un principio pensó que este le había caído como del cielo pues en ese preciso momento se encontraban sin empleo. Loughrey salió de su casa a una entrevista de trabajo y de camino, decidió comprar un billete de lotería de EuroMillions.

“No siempre podía permitirme comprar un billete (de lotería), pero tenía un par de libras extra en mi bolso y lo hice”, explicó en su momento en entrevista para The Mirror.

Desafortunadamente, del total de su premio, Loughrey perdió $27 millones a lo largo de 6 años, tras ser víctima de varios robos, engaños y estafas por parte de familiares y amigos, por lo cual durante mucho tiempo aseguró que el haber ganado la lotería le “arruinó la vida”.

Según The Irish News, en 2019, a Margaret solo le quedaban 5 millones del total de su premio.

“Los 32 millones de euros del EuroMillones han destrozado mi vida… Nunca tendré paz mientras viva. Incluso si no me quedara un centavo, no la tendré. Lamento haber ganado la lotería. Por supuesto que sí. Antes era una persona feliz. Soy un ser humano y todo lo que ha hecho es destruir mi vida”, comentó la mujer antes de morir en una charla para Sunday Life.