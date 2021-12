El perturbador mensaje en Facebook de hombre acusado de violar y prostituir por $20 a menor de 12 años

Unos ocho meses después de que un hombre fuera arrestado en Argentina por violar y prostituir a la sobrina de su pareja de 12 años, las autoridades arrestaron esta semana a un vecino que también habría participado de los abusos sexuales.

El reporte de Infobae del 2 de diciembre indica que E.H. dejó como evidencia en teléfonos y cuentas de redes sociales material que confirma el patrón de agresión contra la menor.

La prueba se encuentra a disposición de la fiscal Soledad Garibaldi y la división de Trata de Personas de la Policía Federal de Argentina, quienes lideran la imputación en su contra.

A E.H. lo arrestaron en abril cuando vecinos intentaban lincharlo por los alegados hechos por lo que también se acusa a su pareja.

Los investigadores revelaron que E.H y la mujer, identificada como M.O., entregaron a la menor a al menos un vecino que vivía a menos de tres cuadras de la casa de los sospechosos en el pueblo Gerli, provincia de Buenos Aires. La fémina se encargó del cuidado de su sobrina tras la muerte de su hermana.

Según la Fiscalía, los presuntos delincuentes ofrecían a la chica en redes sociales, como grupos de Facebook, y le enviaban material prohibido a los interesados en encuentros sexuales. La propia tía alegadamente aparece en fotos tocando y besando a la chica desnuda. La pervertida supuestamente presentaba a la menor como su hija. La información que manejan las autoridades apuntan a que, al principio, ofrecían a la jovencita gratuitamente a contactos de confianza. Luego, comenzaron a cobrar unos 2,000 pesos (casi $20 dólares) por cada violación, y a veces un poco más.

El vecino que recién fue arrestado aparece en al menos 20 videos que fueron parte de la denuncia original del caso. En las grabaciones también se ve a la pareja mientras ataca a la menor. El material fue descubierto casualmente cuando M.O., dejó abierta su cuenta de Gmail en su computadora. Otra persona cercana, al divisar mensajes extraños, comenzó a revisar. No solo esto, sino que guardó las imágenes en un USB. Horas después, se presentó en la Comisaría de la Mujer de Lanús para realizar la denuncia.

Las autoridades lograron ingresar a la cuenta de Google Photos de E.H, así como a sus chats de Facebook. El hallazgo reveló al menos una decena de fotos de otras nenas desnudas o semidesnudas, entre cinco y nueve años. También encontraron las imágenes de la víctima de 12 años.

En el Facebook, investigadores identificaron un nombre que se repetía, “Raúl Sánchez”. “Voy a estar en el cuerpo de tu marido”, leía uno de los mensajes de Sánchez, que resultó ser el mismo E.H. Bajo el nombre de Sánchez, el hombre le envió un audio a su pareja para que se lo reprodujera a la adolescente.

“A mí no me vas a mentir. Siempre una excusa. Yo también te tengo en mi poder. Yo me llamo Raúl Sánchez. El domingo vas a hacer algo si no querés que nadie se entere lo que hay entre vos y yo”, se le escucha decir según reseñó Infobae.

La menor, supuestamente, llamaba “papá” al hombre que la violaba. Su padre biológico no ha podido ser ubicado.