El perro más alto del mundo fallece a los 8 años y medio

Jeffrey Edward Epstein, de 66 años, era un multimillonario financiero que fue arrestado el 6 de julio del 2019 por cargos federales de tráfico de menores en Florida y Nueva York, Estados Unidos.

El 10 de agosto del mismo año, el magnate se suicidó ahorcándose en una celda a del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

Ghislaine Noelle Marion Maxwell, de 59 años y nacida en Francia, hija de un millonario, fue detenida el 2 de julio del año pasado en New Hampshire por presuntos delitos relacionados con tráfico de menores y por complicidad con Epstein.

En una publicación de Infobae, se revelan alguno detalles cómo ambos reclutaban niñas para llevarlas a hoteles y participar en orgías.

Uno de los testigos aseguró que “vio a Maxwell dirigir una habitación llena de niñas menores de edad para que se besaran, bailaran y se tocaran de manera sexual para que (ella) y Epstein las vieran”.

El mismo testigo anónimo relató que estaba llorando, mientras que la acusada había traído a una niña de 15 años a la casa de su empleador quien muy angustiado le dijo que Maxwell robó el pasaporte de la menor y trató de obligarla a tener relaciones sexuales con Epstein.

Las acusaciones surgieron de unos documentos judiciales que fueron revelados contra la francesa por parte de Virginia Giuffre, una víctima del multimillonario que afirmó que ambos la prestaron para tener sexo con varios hombres poderosos, entre ellos el príncipe Andrew de Gran Bretaña quien negó los hechos, pero la demanda se resolvió 2017.

La demanda fue interpuesta en 2015 y en ella se afirma que la demandante fue esclava sexual de los pedófilos.

“Ghislaine Maxwell me trajo a la industria del tráfico sexual… ella es la que abusó de mí de forma regular… Ella es la que me consiguió, me dijo qué hacer, me entrenó como esclava sexual, me abusó físicamente, me abusó mentalmente… ella es la única en quien creo, en el fondo de mi corazón, que merece presentarse y que la justicia le suceda más que nadie. Siendo mujer, es repugnante “, aseguró Giuffre durante su declaración en la demanda.

La jueza Loretta Presja del tribunal de Manhattan en Nueva York, ordenó la divulgación de muchos de los documentos bajo secreto de sumario para usarlos en el juicio actual que enfrenta Maxwell, pese a las protestas de la acusada.

Otras víctimas reclutadas

Una segunda testigo declaró que Maxwell la había reclutado en una escuela para tener relaciones sexuales con el multimillonario con la mentira de que sería su asistente personal.

Otro testigo dijo que la mujer pedófila lo llamaría para pedirle que trajera chicas jóvenes que ella se las proporcionaría a Epstein.

También se contó con el relato de otros dos testigos que explicaron como Maxwell escoltó a dos menores a las que las llevó a la casa del magnate para actos sexuales, además, uno de ellos aseguró que ella le llamó para pedirle más niñas para el depravado sexual.

La francesa ha declarado que es inocente de todas las acusaciones y actualmente permanece en prisión sin una fianza desde que fue detenida en el 2020. Enfrenta una pena de 35 años si llega a ser declarada culpable.