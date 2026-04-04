El astronauta Jeremy Hansen describe su sensación de haber «caído del cielo»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el país no reabre el estrecho de Ormuz, y también anunció que el segundo aviador rescatado está «gravemente herido».

La guerra ha asestado un duro golpe a la economía mundial, con los ataques iraníes de represalia contra aliados de Estados Unidos en el Golfo y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20 % de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

Trump dio el sábado a Irán un ultimátum de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, o de lo contrario amenazó a la república islámica con desatar el «infierno».

El presidente señaló que si Irán no abre «el jodido estrecho», los iraníes se enfrentarán a un infierno y especificó: «El martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes».

Poco después afirmó a la cadena Fox News que hay oportunidades de llegar a un acuerdo con Irán el lunes y reiteró sus amenazas.

«Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo», declaró.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán mantiene un férreo control del estrecho de Ormuz como medida de presión.

Un alto responsable militar iraní, el general Ali Abdollahi Aliabadi, calificó el ultimátum de Trump como «una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida».

Omán afirmó este domingo haber conversado con Irán acerca de la reapertura del estrecho, informó la agencia oficial de noticias del sultanato.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, mantuvo el sábado por la noche conversaciones telefónicas con sus homólogos paquistaní y egipcio, cuyos países están llevando a cabo esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida al conflicto, informó la agencia Tasnim.

Una de las misiones «más audaces de la historia del país»

El mandatario republicano afirmó este domingo que el segundo piloto estadounidense cuyo avión se estrelló en Irán fue rescatado.

El avión, un caza-bombardero F-15E, se había estrellado en el suroeste de Irán el viernes y sus dos ocupantes se habían eyectado en vuelo.

El ejército iraní aseguró que había derribado el aparato, y las autoridades habían prometido una recompensa por la captura con vida del segundo ocupante.

El primer piloto logró ser rescatado poco después del incidente en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses.

Trump informó en un principio que el militar estaba «sano y salvo», pero más tarde dijo que el piloto está «gravemente herido».

Tras horas de incertidumbre, Trump anunció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos efectuaron una de las operaciones de búsqueda y rescate «más audaces de la historia del país» y, adentrándose en territorio iraní, sacaron al militar, que no ha sido identificado.

El ejército de Irán afirmó que la operación estadounidense «fracasó por completo», pero no negó que el militar fuera rescatado.

Nuevos ataques contra infraestructura en el Golfo

En respuesta a la ofensiva de Israel y Estados Unidos, Irán continuó atacando este domingo infraestructuras críticas de los países del Golfo, a quienes acusa de permitir que las tropas estadounidenses usen su territorio para las operaciones militares.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos reportaron un incendio en una instalación petroquímica, tras la interceptación de proyectiles iraníes.

En Baréin, un ataque con dron iraní provocó el incendio de un depósito de la compañía petrolera estatal.

Kuwait anunció daños en plantas de electricidad y desalinización de agua, así como en un complejo ministerial de la capital.

El ejército iraní indicó haber atacado objetivos militares en Kuwait, así como la industria del aluminio en Emiratos, a la que acusan de servir para producir piezas destinadas a aviones, misiles y vehículos blindados estadounidenses.

También se activaron las alertas el domingo en Israel, donde el ejército informó que enfrentaba una nueva andanada de misiles iraníes.

En el frente libanés, el movimiento proiraní Hezbolá dijo que lanzó un misil contra un buque de guerra israelí que navegaba cerca de Líbano, por primera vez desde el inicio de la guerra con Israel hace más de un mes. El ejército israelí afirmó «no tener constancia» de tal incidente.

En Líbano, los bombardeos israelíes y los combates han causado más de 1.400 muertos desde comienzos de marzo.

El presidente libanés, Michel Aoun, volvió a pedir negociaciones directas con Israel para impedir que el sur del país se transforme en una nueva Gaza, devastada por la guerra.

Teherán, en tanto, seguía siendo bombardeada. Un periodista de AFP vio una espesa capa de humo gris cubriendo el cielo de la ciudad.

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