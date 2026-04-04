Internacionales
El astronauta Jeremy Hansen describe su sensación de haber «caído del cielo»
El astronauta canadiense de Artemis 2, Jeremy Hansen, contó en una videollamada el sábado que tuvo la sensación de «caer del cielo» mientras su nave seguía su compleja trayectoria hacia la Luna.
Junto con los otros tres astronautas de la misión Artemis II, superó el sábado por la mañana el punto medio entre la Tierra y la Luna, a más de 241.000 kilómetros de casa.
Deben realizar el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de medio siglo.
Durante las primeras horas a bordo de la nave Orion, Jeremy Hansen, expiloto de combate de 50 años que realiza su primer viaje al espacio, vio «cosas extraordinarias».
«En lo que nos echamos una pequeña siesta y nos levantamos, la Tierra ya estaba tan lejos», relató el astronauta, junto a sus compañeros estadounidenses Victor Glover y Reid Wiseman, durante una sesión de preguntas y respuestas organizada por la Agencia Espacial Canadiense (ASC).
Jeremy Hansen habló después de la inyección translunar, una maniobra de propulsión que lleva a Orion a volar a menos de 200 kilómetros alrededor de la Tierra antes de poner rumbo a la Luna.
«Tuve la sensación de que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra, y le dije a Reid: ‘Parece que vamos a estrellarnos contra ella’», explicó el astronauta.
«Es increíble. En realidad, la esquivamos (…). Estaba tan cerca (…). Fue realmente fenomenal», añadió Hansen.
El astronauta, que se incorporó a la ASC en 2009 tras una carrera como piloto de combate en la Real Fuerza Aérea Canadiense, será el primer no estadounidense en volar alrededor de la Luna.
La próxima etapa de Orion, prevista para el quinto día de esta misión de diez días, será entrar en la esfera de influencia lunar, donde la atracción gravitatoria de la Luna supera a la de la Tierra, según la NASA.
Jeremy Hansen está impaciente por ver de cerca la cara oculta de la Luna y observar «un eclipse del Sol detrás de la Luna, lo que va a ser realmente genial».
Consultado sobre los consejos que daría a las nuevas generaciones, este padre de tres hijos instó a los más jóvenes a «seguir sus pasiones, pero también a compartir sus pasiones con los demás».
«Para lograr grandes cosas como lo que estamos haciendo en esta cápsula, viajar hasta la Luna, volar alrededor de la Luna, hace falta un gran equipo detrás de uno. Y eso vale para todos nosotros en nuestras vidas», declaró.
Internacionales
Triciclos eléctricos alivian el caos del transporte en Cuba ante la escasez de combustible
Eduardo Herrera solía caminar largos kilómetros por las calles de la capital cubana debido a la falta de transporte público, pero ahora aguarda un triciclo eléctrico que le brinda una opción viable en una ruta que comenzó a operar a finales de enero.
En la misma parada, Adrianys Hernández, cocinera en una casa particular en el municipio habanero de Marianao, coincide en que los triciclos se han vuelto esenciales para llegar a su trabajo desde el municipio de Playa, también en la capital cubana.
«No hay otro transporte», sentencia Hernández, quien afirma que estos vehículos eléctricos circulan con regularidad en los horarios de la mañana y la tarde.
Personas viajan a bordo de un triciclo eléctrico en medio de la escasez de combustible, en La Habana, capital de Cuba, el 3 de abril de 2026.
Para esta trabajadora cubana los triciclos son una buena opción porque permiten moverse con más rapidez ante la escasez de combustible, una situación que se agravó en la nación caribeña por el recrudecimiento del bloqueo que impone Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 60 años.
Por su parte, Raúl Jiménez, conductor de un triciclo eléctrico, aseguró a Xinhua que desde enero el flujo de pasajeros que opta por este medio de transporte ha aumentado entre un 70 y un 80 por ciento.
«Con la situación de combustible que tenemos hoy en el país, nosotros somos una ayuda más para esta población», afirmó Jiménez, quien lleva un mes y medio trabajando en esa ruta y destacó que la cantidad de triciclos que optan por la transportación de pasajeros ha crecido un 100 por ciento.
Mujeres viajan a bordo de un triciclo eléctrico en medio de la escasez de combustible, en La Habana, capital de Cuba.
Maikel Estévez, otro conductor de triciclos eléctricos que opera en el municipio Cerro, pero en el transporte de cargas, comentó que desde que empezó a trabajar con su vehículo eléctrico se liberó de la escasez de gasolina y los precios altísimos del combustible.
«Solo necesito corriente eléctrica para seguir cargando mercancía», explicó Estévez, quien ha observado un incremento de la demanda desde enero y actualmente realiza hasta tres viajes más al día que en diciembre, principalmente para pequeñas empresas que venden electrodomésticos.
Según informó el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez, en el programa Mesa Redonda, desde principios de febrero y ante el déficit de combustible derivado del bloqueo de Estados Unidos, se reorganizó el uso de los triciclos eléctricos y se involucró a todos los actores económicos.
Un hombre camina frente a dos triciclos eléctricos en una calle en medio de la escasez de combustible, en La Habana, capital de Cuba.
La cartera ha implementado alternativas como la incorporación de 25 ambulancias eléctricas, 15 vehículos fúnebres en La Habana, 25 ómnibus de combustión y nueve microbuses eléctricos para el traslado de personal médico, además de 64 vehículos mixtos para transportaciones sociales en distintas provincias.
También se otorgaron licencias temporales de operación para triciclos y motocicletas eléctricas o de combustión sin matrícula, con el fin de facilitar la movilidad en los territorios, en un contexto en el que la generación eléctrica del país depende en gran medida de centrales termoeléctricas obsoletas con más de 40 años de explotación.
A pesar de la compleja situación, el Estado cubano apuesta por mejorar el transporte mediante estas medidas innovadoras, mientras que los pasajeros como Eduardo Herrera señalan que el bloqueo estadounidense es el principal obstáculo y golpea con dureza la vida cotidiana: «si no hubiera bloqueo, no estuviéramos en esta situación», lamenta.
Desde enero, la crisis energética se ha agravado tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenaza con imponer aranceles a países que comercialicen petróleo con Cuba, lo que ha intensificado la escasez de combustible en la isla y refuerza la necesidad de soluciones de movilidad eléctrica para los cubanos.
Internacionales
Trump afirma que atacará centrales energéticas y puentes de Irán el martes si no reabre estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo en una publicación en redes sociales cargada de insultos, con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el estrecho de Ormuz no es reabierto
Tras un ultimátum de 48 horas que lanzó el sábado, Trump dijo en su plataforma Truth Social que «el martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!!».
«Abran el jodido estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. SOLO MIREN», escribió el presidente, y añadió: «Alabado sea Alá».
Internacionales
Trump amenaza con desatar el «infierno» si Irán no reabre el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el país no reabre el estrecho de Ormuz, y también anunció que el segundo aviador rescatado está «gravemente herido».
La guerra ha asestado un duro golpe a la economía mundial, con los ataques iraníes de represalia contra aliados de Estados Unidos en el Golfo y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20 % de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.
Trump dio el sábado a Irán un ultimátum de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, o de lo contrario amenazó a la república islámica con desatar el «infierno».
El presidente señaló que si Irán no abre «el jodido estrecho», los iraníes se enfrentarán a un infierno y especificó: «El martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes».
Poco después afirmó a la cadena Fox News que hay oportunidades de llegar a un acuerdo con Irán el lunes y reiteró sus amenazas.
«Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo», declaró.
Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán mantiene un férreo control del estrecho de Ormuz como medida de presión.
Un alto responsable militar iraní, el general Ali Abdollahi Aliabadi, calificó el ultimátum de Trump como «una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida».
Omán afirmó este domingo haber conversado con Irán acerca de la reapertura del estrecho, informó la agencia oficial de noticias del sultanato.
El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, mantuvo el sábado por la noche conversaciones telefónicas con sus homólogos paquistaní y egipcio, cuyos países están llevando a cabo esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida al conflicto, informó la agencia Tasnim.
Una de las misiones «más audaces de la historia del país»
El mandatario republicano afirmó este domingo que el segundo piloto estadounidense cuyo avión se estrelló en Irán fue rescatado.
El avión, un caza-bombardero F-15E, se había estrellado en el suroeste de Irán el viernes y sus dos ocupantes se habían eyectado en vuelo.
El ejército iraní aseguró que había derribado el aparato, y las autoridades habían prometido una recompensa por la captura con vida del segundo ocupante.
El primer piloto logró ser rescatado poco después del incidente en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses.
Trump informó en un principio que el militar estaba «sano y salvo», pero más tarde dijo que el piloto está «gravemente herido».
Tras horas de incertidumbre, Trump anunció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos efectuaron una de las operaciones de búsqueda y rescate «más audaces de la historia del país» y, adentrándose en territorio iraní, sacaron al militar, que no ha sido identificado.
El ejército de Irán afirmó que la operación estadounidense «fracasó por completo», pero no negó que el militar fuera rescatado.
Nuevos ataques contra infraestructura en el Golfo
En respuesta a la ofensiva de Israel y Estados Unidos, Irán continuó atacando este domingo infraestructuras críticas de los países del Golfo, a quienes acusa de permitir que las tropas estadounidenses usen su territorio para las operaciones militares.
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos reportaron un incendio en una instalación petroquímica, tras la interceptación de proyectiles iraníes.
En Baréin, un ataque con dron iraní provocó el incendio de un depósito de la compañía petrolera estatal.
Kuwait anunció daños en plantas de electricidad y desalinización de agua, así como en un complejo ministerial de la capital.
El ejército iraní indicó haber atacado objetivos militares en Kuwait, así como la industria del aluminio en Emiratos, a la que acusan de servir para producir piezas destinadas a aviones, misiles y vehículos blindados estadounidenses.
También se activaron las alertas el domingo en Israel, donde el ejército informó que enfrentaba una nueva andanada de misiles iraníes.
En el frente libanés, el movimiento proiraní Hezbolá dijo que lanzó un misil contra un buque de guerra israelí que navegaba cerca de Líbano, por primera vez desde el inicio de la guerra con Israel hace más de un mes. El ejército israelí afirmó «no tener constancia» de tal incidente.
En Líbano, los bombardeos israelíes y los combates han causado más de 1.400 muertos desde comienzos de marzo.
El presidente libanés, Michel Aoun, volvió a pedir negociaciones directas con Israel para impedir que el sur del país se transforme en una nueva Gaza, devastada por la guerra.
Teherán, en tanto, seguía siendo bombardeada. Un periodista de AFP vio una espesa capa de humo gris cubriendo el cielo de la ciudad.