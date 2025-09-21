Internacionales
Donald Trump encabezará homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con altos funcionarios de su gobierno, encabezará este domingo un homenaje a Charlie Kirk en el estadio State Farm de Glendale, Arizona, tras el asesinato a tiros del influyente activista conservador ocurrido la semana pasada.
Las autoridades confirmaron que un sospechoso de 22 años fue arrestado 33 horas después del crimen y que la fiscalía solicitará la pena de muerte. Según la investigación, el joven admitió haber actuado motivado por el «odio» hacia Kirk, quien era un abierto crítico de las personas transgénero, los musulmanes y otros grupos.
Kirk, fundador del grupo juvenil de derecha Turning Point USA, utilizó sus plataformas digitales, su podcast y sus giras por universidades para impulsar el apoyo a Trump entre los jóvenes y promover una ideología nacionalista y cristiana. Su asesinato ha agudizado la polarización política en el país.
La Casa Blanca anunció que reforzará las medidas contra lo que denomina «terrorismo doméstico» de izquierda, y Trump adelantó que designará a Antifa como «organización terrorista». Estas decisiones han generado preocupación en organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de silenciar la disidencia.
El homenaje contará con la participación del vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., el comentarista Tucker Carlson y la viuda de Kirk, Erika Kirk, quien asumirá la dirección de Turning Point USA.
Cientos de personas se congregaron el sábado en Phoenix, frente a la sede de la organización, para dejar flores, banderas y mensajes de apoyo. «Era un joven increíble, que nos fue arrebatado demasiado pronto», expresó Patti Peteque, una de las asistentes.
Así pasó desapercibido el rifle utilizado en el asesinato de Charlie Kirk
Las autoridades de Utah hallaron en una zona boscosa el arma utilizada en el asesinato de Charlie Kirk: un rifle Mauser modelo 98, de fabricación alemana y varias décadas de antigüedad. Según los fiscales, el arma, de calibre .30-06, habría pertenecido al abuelo del sospechoso Tyler Robinson. Aún no se ha esclarecido cómo llegó a sus manos ni si pudo ser rastreada, ya que algunos ejemplares de esa época ingresaron a Estados Unidos antes de que las leyes exigieran números de serie.
El Mauser 98 es un rifle de cerrojo, que requiere recarga manual entre cada disparo, a diferencia de las armas semiautomáticas modernas. Exagentes de la ATF señalaron que es inusual que un fusil tan antiguo sea usado en delitos, aunque puede ser idóneo para ataques de tipo francotirador, dado que pasa desapercibido en estados como Utah.
Tras las guerras mundiales, los rifles Mauser se volvieron relativamente comunes en EE.UU. y todavía se pueden adquirir en armerías, casas de empeño o ferias de armas, con opciones de modernización como miras telescópicas y culatas adaptables.
Bomberos y militares luchan contra dos grandes incendios en España
Galicia enfrenta este sábado dos incendios forestales que han arrasado más de 1.600 hectáreas, en medio de un periodo de altas temperaturas y condiciones secas al final del verano.
En la provincia de Lugo, 82 brigadas y 25 aviones cisterna combaten un fuego iniciado el jueves que ha destruido 1.400 hectáreas, según informó el gobierno regional. En la vecina provincia de Ourense, 34 brigadas y 17 aviones intentan controlar otro incendio que ha afectado unas 240 hectáreas.
Ambos incendios fueron clasificados como de Nivel 2 por representar riesgo para la población y áreas urbanizadas. Decenas de personas fueron evacuadas el viernes por la noche, aunque la mayoría ya ha regresado a sus hogares. Se espera que la bajada de temperaturas y la posible lluvia de este sábado ayuden en las labores de extinción.
Este verano, los incendios han azotado con fuerza el oeste y noroeste de España y Portugal, dejando cuatro muertos en cada país y quemando 330.000 hectáreas en España y cerca de 250.000 en Portugal, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).
Trágico accidente acaba con la vida de una pareja y sus hijos
Un fatal accidente automovilístico registrado la madrugada del 16 de septiembre en Cancún, Quintana Roo, dejó un saldo de siete personas fallecidas, entre ellas cuatro integrantes de una familia originaria de Nuevo León.
De acuerdo con medios locales, el percance ocurrió en la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Cancún, cuando dos camionetas colisionaron de frente. Entre las víctimas se encontraban los médicos Érika Lizeth González Garza y Francisco Gabriel Simental Ochoa, así como sus dos pequeños hijos: un bebé de dos meses y otro de dos años.
Familiares relataron que la pareja y sus hijos regresaban de asistir a una boda y se dirigían al aeropuerto para volver a Monterrey. La tragedia coincidió con una fecha significativa para ellos, ya que Érika y Francisco cumplían ese mismo día tres años de casados; su boda se celebró el 16 de septiembre de 2022 en Monterrey, ciudad donde iniciaron su vida en común.
La noticia ha causado profunda consternación en Nuevo León y Quintana Roo, donde colegas, amigos y familiares han expresado su dolor, recordándolos como una pareja unida, trabajadora y dedicada tanto a su familia como a su profesión.