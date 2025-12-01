Internacionales
¡De líderes a segundones! Así fue el desastroso fin de semana que tuvo el Madrid de Alonso
El Real Madrid tuvo un desastroso finde semana donde pasaron de ser líderes en solitario ¡a segundones por detrás del Barcelona!
Los de Xabi Alonso perdieron importantes puntos ante el Girona, un club que ahora mismo lucha por salir de los puestos del descenso.
Con un empate agónico, el Madrid, al menos, logró rescatar un punto que evitó que amanecieran este lunes en el tercer puesto, algo que hubiese complicado más su situación.
De por sí, las habilidades de Xabi como entrenador ya estaban en duda y, tras no lograr encontrar soluciones ante uno de los colistas de LaLiga, su posición se puso más en duda y los más radicales ya comienzan a pedir su destitución.
Por ahora, a pesar de todo, Xabi sigue gozando del apoyo de Florentino, pero si las cosas siguen así pronto esa realidad podría cambiar.
Así están los primeros puestos de la tabla:
Barcelona 34 puntos
Real Madrid 33 puntos
Villareal 32 puntos
Atlético 31 puntos
El derechista Nasry Asfura encabeza el recuento en las elecciones en Honduras
Honduras cuenta los votos tras las elecciones celebradas este domingo, y Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional Conservador, encabeza de momento el recuento.
Con el 44,23 % escrutado, Asfura logra el 40,39 %; el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, va en segundo lugar con el 39,20 %; y Rixi Moncada, del partido en el poder, LIBRE, obtendría un 19,42 %.
De confirmarse esta tendencia, supondría un giro a la derecha en Honduras. Los líderes de LIBRE han pedido a sus seguidores que se mantengan «en pie de lucha» hasta completarse el escrutinio.
María Antonieta Mejía, candidata a vicepresidenta del Partido Nacional Conservador, ha advertido que «esto no se termina hasta que se cuente el último voto». «Con la ayuda de Dios y del pueblo hondureño vamos a ganar este proceso electoral», ha añadido.
El candidato que gane la mayoría simple gobernará entre 2026 y 2030.
Las elecciones del domingo, en las que se elegían 128 miembros del Congreso y miles de otros representantes en las administraciones locales, se celebró entre acusaciones de fraude. Moncada advirtió que podía no reconocer los resultados finales.
La Organización de Estados Americanos (OEA), ha expresado su preocupación por el proceso, y ha pedido a la presidenta saliente, Xiomara Castro, que se celebre sin intimidación y de manera transparente.
El domingo, algunos votantes y observadores electorales denunciaron que algunos colegios se habían cerrado con votantes aún en las colas. El Consejo Nacional Electoral extendió el horario de votación hasta las seis de la tarde y autorizó a los colegios a decidir si seguían abiertos una hora más.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha inmiscuido en las elecciones hondureñas advirtiendo de que Asfura es su candidato y de que el país solo puede esperar recibir dinero de EE.UU. si él gana. También ha indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernandez, también del Partido Nacional, condenado en EE.UU. por narcotráfico.
Candidato favorito de Trump encabeza presidenciales de Honduras, según resultados parciales
El candidato derechista Nasry Asfura, favorito del presidente Donald Trump, encabeza las elecciones presidenciales de Honduras con 40,6% de los votos según resultado preliminares con más de un tercio de las actas escrutadas, indicó este domingo el órgano electoral.
Asfura, exalcalde de 67 años, aventaja por 1,8 puntos al también candidato derechista Salvador Nasralla, según el 34,25 % de las actas electorales, dijo el Consejo Nacional Electoral. La candidata izquierdista Rixi Moncada aparece tercera a más de 20 puntos de distancia.
A poco menos de dos puntos le sigue el también candidato derechista Salvador Nasralla, de 72 años. La abogada izquierdista Rixi Moncada, de de 60 años y que representa al gobernante partido Libre, aparece tercera a más de 20 puntos de distancia.
«Estoy muy optimista de que en las próximas horas (ese resultado) va a cambiar», afirmó Nasralla, del Partido Liberal.
En víspera de los comicios, Trump amenazó con recortar la ayuda al país centroamericano si no gana Asfura, del Partido Nacional (PN).
Moncada, quien había dicho que no reconocería los resultados preliminares, pidió la noche de este domingo en un mensaje en X a sus seguidores mantenerse «en pie de lucha» hasta que finalice el conteo de todas las actas de votación, lo que puede llevar días.
En las elecciones de este país con historial de fraudes y golpes de Estado, los hondureños debían decidir si renuevan o no la confianza en su primer gobierno de izquierda o sigue los pasos de Bolivia y Argentina, cuyo presidente Javier Milei también respaldó a Asfura.
«Que (el ganador) trate de pensar en el país lejos de sus propios beneficios y (…) tenga una mira más allá del país que una bolsa de dinero que saquear», declaró a la AFP Michelle Pineda, comerciante de 38 años.
Casi 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, así como diputados y alcaldes por cuatro años. La autoridad electoral aún no dio cifra de participación.
Tras una campaña con denuncias anticipadas de fraude, la jornada se desarrolló en un «ambiente democrático», según la misión de observadores de la OEA. Estados Unidos dijo este domingo seguir «de cerca» los comicios.
Asfura busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra Castro, y Nasralla por tercera ocasión.
Mueren 212 personas por clima adverso en Sri Lanka
El clima adverso en Sri Lanka había causado 212 muertes hasta este domingo por la tarde, dijo el Centro de Gestión de Desastres (CGD) del país.
El Ministerio de Industria, Comercio, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Cooperativo dijo que no existe escasez de productos de primera necesidad en el país.
El ministerio señaló que se ha presentado escasez temporal debido a los retrasos por las interrupciones en el transporte ocasionadas por las inundaciones.
No obstante, subrayó que se está llevando a cabo el reabastecimiento continuamente. El Gobierno está listo para importar cantidades adicionales de cualquier producto esencial si se presenta escasez, al mismo tiempo que garantizará la protección de los agricultores locales.
Por otra parte, la comisionada general de Exámenes de Sri Lanka, Indika Liyanage, anunció que el examen de ingreso a la universidad y todos los demás exámenes programados han sido aplazados indefinidamente debido al desastre actual. Las nuevas fechas serán anunciadas a su debido tiempo.
El Departamento de Meteorología dijo que los efectos del ciclón se están debilitando en todo el país. Las autoridades anunciaron que las interrupciones en el suministro de electricidad y agua serán subsanadas en los próximos días.