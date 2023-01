Biden avanza en nuevas acciones para proteger el acceso a pastillas abortivas en EE.UU.

Autoridades en California dieron a conocer que el sospechoso del tiroteo en Monterrey Park, cerca de Los Ángeles, sigue prófugo y es descrito como un “hombre asiático”.

“El sospechoso hombre que escapó del lugar y sigue fugado en este momento. Nuestra descripción preliminar ha sido descrita como un hombre asiático y es de aquí del sitio de Monterey Park… Estamos entrevistando a las víctimas, a testigos, tenemos diferentes descripciones del sospechoso… Estamos utilizando todos los recursos para aprender al sospechoso”, señaló el alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna.

En conferencia de prensa desde el lugar del atentado, el alguacil Robert Luna aseguró que tienen todos los recursos disponible para sacar de las calles al responsable de los lamentables hechos.

“Tenemos todos los recursos disponibles porque tenemos que sacar a esta persona de las calles lo más pronto posible. Seguimos en las primeras etapas de esta investigación y probablemente habrá mucho más que todavía no sabemos en este momento”, dijo.

De acuerdo con los primeros reportes, la noche de este sábado 21 de enero de 2023, aproximadamente a las 10:22 p.m. hora local, oficiales del Departamento de Policía de Monterey Park respondieron al llamado de emergencia por disparos en un negocio de baile en la cuadra 100 de West Garvey Avenue en la ciudad de Monterey Park, cerca de Los Ángeles.

Al llegar al lugar los oficiales encontraron al menos a 10 personas muertas y la misma cantidad de heridos que fueron trasladados a diversos hospitales.

Ante la emergencia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió al FBI brindar el «apoyo total» a las autoridades locales en Monterrey Park, así lo dio a conocer la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre.

“El presidente ha sido informado por el asesor de Seguridad Nacional sobre el tiroteo masivo en Monterey Park. Él le indicó que se asegurara de que el FBI brinde apoyo total a las autoridades locales y que lo actualice periódicamente a medida que se conozcan más detalles”, señaló Karine Jean-Pierre en su cuenta de Twitter.

