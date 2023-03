Atrapan en Honduras a peligroso pandillero salvadoreño

Residentes de un un lujoso complejo en la ciudad de Naples en Florida lograron grabar con sus teléfonos celulares la tranquila caminata de un enorme caimán mientras cruzaba la calle en su comunidad.

Un video del teléfono móvil captó el momento justo en el que el enorme reptil cruza una avenida antes de detenerse en un césped para descansar un poco.

Según infroma NBC Miamia, el gran caimán parece haber llegado al Forest Glen Golf & Country Club desde un lago cercano, lo cual no es raro en esta época del año.

Aquí las imágenes del enorme caimán cruzando la calle en Naples, Florida:

LARGE FLORIDA GATOR! Check out this BIG guy crossing the road in the Forest Glen community in Naples, FL 🐊



VIA: @MattDevittWINK & Catalina#alligator #naples #winkweather #gator #ehp #evergladesholidaypark #florida #floridalife #happyfriday #stpatricksday pic.twitter.com/8l1VuaGf3l