Asesino en serie de México atraía a sus víctimas con falsas promesas de trabajo a través de Facebook

Funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles anunciaron este jueves el primer presunto caso de viruela del mono en la localidad, a la espera de una confirmación por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC).

“El paciente es un residente adulto que viajó recientemente y tuvo un contacto cercano conocido con un caso. Aunque el paciente presenta síntomas, está bien y no se encuentra hospitalizado, pero aislado de los demás”, reportó en un comunicado del Departamento de Salud Pública del condado.

Los Angeles County Confirms First Presumptive Case of Monkeypox. For more information, visit https://t.co/2eda3jGcRu

(1/2) pic.twitter.com/BMKZg5ntUx