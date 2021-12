Apple cierra sus tiendas de Nueva York ante alza de casos de covid-19

La empresa estadounidense de tecnología Apple, anunció este lunes que sus tiendas en Nueva York estarán temporalmente cerradas al público debido al aumento de los casos de covid-19, aunque sí atenderán a los clientes que pasen a recoger los productos adquiridos en línea.

La medida afecta, entre otros, a los concurridos establecimientos de la Quinta Avenida, Gran Central, Soho y World Trade Center, indicaron medios locales, citando a la compañía con sede en Cupertino (California).

Tampoco recibirán compradores en personas otros puntos de venta en los cinco condados de Nueva York, según esas versiones.

“Monitoreamos regularmente las condiciones y ajustaremos nuestras medidas de salud y los servicios de la tienda para respaldar el bienestar de los clientes y empleados”, señaló la compañía en un comunicado.

También indicó que siguen comprometidos con un “enfoque integral” para sus equipos, el cual combina la realización de pruebas periódicas con controles de salud diarios, el uso de mascarillas tanto por parte de los empleados como de los clientes, limpieza profunda y licencia por enfermedad pagada.

La cadena CNBC indicó que App ya había cerrado temporalmente hace unos días en Miami y Annnapolis (Maryland), así como en Canadá a raíz del repunte de las infecciones. La decisión afectó también locales en Georgia, Texas, y New Hampshire, apuntó, por su parte, el diario The New York Post.

La decisión se produce en momentos en que los casos de la covid-19 se han elevado en Estados Unidos ante el avance de la variante ómicron.

En la última semana (del 19 al 26 de diciembre), se registró una media de 203.000 por día, un nivel que no se había visto desde el 19 de enero, según datos del diario The Washington Post.

La variante Ómicron ha venido a sembrar la duda sobre el regreso a la normalidad y en Estados Unidos las compañías empiezan a modificar sus planes, como Apple, que anunció a sus trabajadores que la fecha para regresar a la oficina queda suspendida indefinidamente.

Tim Cook, el CEO de Apple, envió un correo a todos los empleados para anunciarles que la compañía suspenderá el regreso de sus trabajadores a la oficina hasta una fecha “aún por decidirse”, y que además entregará a todos los empleados corporativos y minoristas $1,000 dólares para equipar sus oficinas en casa, dio a conocer CNN.

La decisión de Apple se anuncia en medio de un aumento de casos de Covid-19 y justo cuando las preocupaciones por la propagación de la variante Ómicron aumentan por su velocidad de esparcimiento, al grado que la Orgaización Mundial de la Salud reconoció que la variante avanza a un ritmo sin precedentes y que calcula que la mayoría ya están afectados.