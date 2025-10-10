Nacionales -deportes
Henry Romero fue operado con éxito y estará fuera de las canchas por ocho meses
El defensa y capitán del Alianza FC y de la Selección Nacional, Henry Romero, fue sometido a una intervención quirúrgica por una lesión en la rodilla derecha, informó el club capitalino la noche del jueves.
Según el comunicado oficial, la operación fue realizada con éxito y el jugador iniciará un proceso de recuperación que tomará entre seis y ocho meses.
Romero se lesionó durante el partido entre Águila y Alianza en el estadio Cuscatlán, y posteriormente se resintió mientras entrenaba con la Selección Nacional. Tras una resonancia magnética, se determinó que debía someterse a una artroscopia de reparación de ligamento meniscal.
“Sé que se viene un proceso de recuperación que requiere paciencia y trabajo, pero estoy con la mente fuerte y el compromiso de regresar más fuerte que nunca”, expresó el defensor en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo del club, sus compañeros y la afición.
El Alianza FC aseguró que el jugador se encuentra estable y que contará con todo el respaldo institucional durante su recuperación.
Henry Romero fue pieza clave en el último título del Alianza, donde anotó el penal decisivo en la final ante Municipal Limeño. Con su baja, el conjunto albo pierde a su capitán en un momento en que lidera el torneo Apertura 2025, mientras que la Selección Nacional deberá afrontar sin él la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.
Nacionales
Habilitaran cines al aire libre para ver el partido entre El Salvador y Panamá
Ante la alta demanda de entradas para el esperado encuentro entre las selecciones de El Salvador y Panamá, las autoridades anunciaron la instalación de espacios públicos donde el partido será transmitido en vivo.
Uno de ellos estará ubicado en el Parque Bicentenario, sobre el bulevar Monseñor Romero, donde los aficionados podrán disfrutar del juego de forma gratuita, en un ambiente seguro y familiar.
Asimismo, se colocará otra pantalla gigante en Nuevo Cuscatlán, con el objetivo de que más personas puedan vivir la emoción del partido en comunidad.
Las autoridades señalaron que estas iniciativas buscan ofrecer una alternativa accesible para que los salvadoreños disfruten la pasión del fútbol sin necesidad de asistir al estadio Cuscatlán.
Nacionales -deportes
Entradas para El Salvador vs. Panamá se agotaron en pocas horas
En menos de seis horas se agotaron todas las entradas para el partido de la selección nacional contra Panamá, correspondiente a la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.
La venta en línea inició a las 7:00 p.m. del martes y cerca de la medianoche ya quedaban muy pocos boletos disponibles. Para la mañana del miércoles, el sitio web de Smart Ticket reportaba que estaban totalmente agotados.
El encuentro entre El Salvador y Panamá se disputará el próximo 10 de octubre a las 7:00 de la noche en el estadio Cuscatlán.
Nacionales -deportes
La Selecta arranca entrenamientos para enfrentar a Panamá y Guatemala
La Selección Nacional de El Salvador dio inicio oficialmente a sus entrenamientos en preparación para la doble fecha FIFA, en la que enfrentará a Panamá y Guatemala, compromisos clave en la ruta hacia el próximo Mundial.
Durante la primera práctica, los jugadores mostraron concentración y buena disposición, evidenciando compromiso y preparación para los duelos que podrían definir su camino en la fase de clasificación.