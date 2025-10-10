Henry Romero fue operado con éxito y estará fuera de las canchas por ocho meses

El defensa y capitán del Alianza FC y de la Selección Nacional, Henry Romero, fue sometido a una intervención quirúrgica por una lesión en la rodilla derecha, informó el club capitalino la noche del jueves.

Según el comunicado oficial, la operación fue realizada con éxito y el jugador iniciará un proceso de recuperación que tomará entre seis y ocho meses.

Romero se lesionó durante el partido entre Águila y Alianza en el estadio Cuscatlán, y posteriormente se resintió mientras entrenaba con la Selección Nacional. Tras una resonancia magnética, se determinó que debía someterse a una artroscopia de reparación de ligamento meniscal.

“Sé que se viene un proceso de recuperación que requiere paciencia y trabajo, pero estoy con la mente fuerte y el compromiso de regresar más fuerte que nunca”, expresó el defensor en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo del club, sus compañeros y la afición.

El Alianza FC aseguró que el jugador se encuentra estable y que contará con todo el respaldo institucional durante su recuperación.

Henry Romero fue pieza clave en el último título del Alianza, donde anotó el penal decisivo en la final ante Municipal Limeño. Con su baja, el conjunto albo pierde a su capitán en un momento en que lidera el torneo Apertura 2025, mientras que la Selección Nacional deberá afrontar sin él la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...