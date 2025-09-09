Nacionales -deportes
El Salvador cae 1-2 ante Surinam en partido clave
El Salvador sufrió una inesperada derrota al perder 1-2 frente a Surinam en el Estadio Cuscatlán, en un partido clave de las eliminatorias para el Mundial 2026.
A pesar del apoyo masivo de la afición, la selección nacional no logró mantener la ventaja y terminó siendo superada por el equipo visitante, que se llevó los tres puntos. La derrota complica la ruta de la azul y blanco hacia la próxima Copa del Mundo.
El próximo 10 de octubre, El Salvador se enfrentará a Panamá.
Más información, en breve.
Autoridades entregan pabellón nacional a delegación de estudiantes que representarán al país en Juegos CODICADER
Esta mañana, la ministra de Educación, Karla Trigueros, junto al presidente del INDES, Yamil Bukele, entregaron el pabellón nacional a la delegación de estudiantes que orgullosamente nos representará en el Nivel Primario de los Juegos CODICADER 2025, que se celebrará en Nicaragua.
El contingente de alumnos, provenientes tanto de instituciones públicas como privadas, competirá en diferentes disciplinas deportivas y contará con todo el respaldo económico, técnico y logístico de nuestra institución y del INDES.
La participación de los estudiantes atletas también simboliza una gran oportunidad para poner en alto el nombre de El Salvador, fruto de su constancia y disciplina, valores que también estamos promoviendo desde las aulas, porque la educación va de la mano con el deporte.
“Ustedes son la prueba de que en nuestras escuelas no solo formamos atletas, sino ciudadanos con valores y espíritu de superación. Levanten la frente en alto, crean en su talento y den siempre lo mejor de sí, porque cuando salimos del país, representamos con orgullo a El Salvador”, destacó la ministra Trigueros.
«Bolillo» Gómez responde a periodista guatemalteco tras polémica pregunta sobre el partido
Hernán Darío “Bolillo” Gómez, técnico de la Selecta, respondió con firmeza al ser cuestionado por un periodista guatemalteco que lo acusó de “ensuciar” el juego en los minutos finales, “Sí, lo ensuciamos y nos llevamos los tres puntos. Usted quede tranquilo, busque después cómo empatar”, refiriéndose a que Guatemala debe buscar recuperarse.
El Salvador derrotó 1-0 a Guatemala este jueves 4 de septiembre en el estadio Doroteo Guamuch Flores, en el arranque de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El gol del triunfo llegó en la primera mitad y, aunque los chapines buscaron reaccionar en el complemento, no lograron romper la zaga salvadoreña.
En los últimos minutos, la Azul apostó por cortar el ritmo del partido, algo que generó molestia en la prensa local. Fue en ese contexto que Gómez defendió la estrategia: priorizar el resultado sobre la forma.
La victoria ha dado un giro a los ánimos de la afición, que suma tres puntos de visita en un estadio históricamente difícil, mientras que Guatemala arrancó con frustración su camino en esta fase decisiva.
Boletos agotados para el partido El Salvador vs. Surinam en el estadio Cuscatlán
La fiebre por la Azul y Blanco está en su punto más alto. Los aficionados agotaron este mediodía todas las entradas para el partido entre El Salvador y Surinam, programado para el próximo 8 de septiembre en el estadio Cuscatlán.
El portal de venta de boletos confirmó que ya no hay localidades disponibles, luego de que la euforia por la reciente victoria en Guatemala impulsara la compra masiva de entradas en pocas horas.
Con este panorama, se espera un Cuscatlán lleno “hasta las banderas” para apoyar al combinado nacional en su compromiso de la próxima semana.