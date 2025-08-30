Internacionales -deportes
PSG arrasa al Toulouse y se coloca líder provisional de la Ligue 1
El PSG, vigente campeón de Europa y de la Ligue 1, se impuso con claridad al Toulouse por 6-3 fuera de casa, este sábado en la tercera fecha del campeonato francés, manteniendo la inercia con la que finalizó la temporada pasada.
El equipo dirigido por Luis Enrique enfrentaba a un Toulouse que también había ganado sus dos primeros partidos, pero la superioridad parisina se hizo evidente desde el inicio. El portugués Neves fue la figura del encuentro, anotando un triplete (7’, 14’, 78’), mientras que Ousmane Dembélé marcó dos goles de penal (31’, 50’) antes de retirarse lesionado al minuto 70. Bradley Barcola también contribuyó al festín con un tanto al 9’.
Por el Toulouse, Charlie Cresswell (38’), Yann Ghobo (89’) y Alexis Vossah (90+1’) lograron descontar, aunque no pudieron evitar la derrota. El arquero del PSG, Lucas Chevalier, tuvo un papel destacado al detener dos penales del equipo local.
Con esta victoria, el PSG se coloca como líder provisional de la Ligue 1, demostrando que mantiene el mismo nivel competitivo que lo llevó a ser campeón la temporada anterior.
El Real Madrid remonta y vence al Mallorca en un duelo lleno de emociones
El Real Madrid continúa su buen inicio de temporada tras vencer este sábado 2-1 al Mallorca en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga, y se sitúa como líder provisional en solitario.
El conjunto balear se adelantó en el marcador con un gol del delantero kosovar Vedat Muriqi al minuto 18, tras rematar con la espalda un saque de esquina que dejó sin reacción al arquero Thibaut Courtois. Sin embargo, la reacción del Madrid fue inmediata: Arda Güler igualó al 37 y Vinicius firmó la remontada un minuto después, asegurando la victoria para los merengues.
El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega al parón por los partidos de selecciones nacionales con nueve puntos de nueve posibles. Mientras tanto, Barcelona y Villarreal, ambos con dos victorias, visitarán el domingo a Rayo Vallecano y Celta de Vigo, respectivamente, y el Atlético de Madrid sigue con un arranque irregular, tras empatar con el Alavés y sumar apenas dos unidades.
Durante el partido, el Mallorca defendió con orden, pero el Real Madrid encontró la igualdad gracias a una jugada de pizarra: Franco Mastantuono ejecutó un córner hacia Álvaro Carreras, quien centró para Dean Huijsen; finalmente, Güler anotó sin oposición. Vinicius cerró la remontada tras un contragolpe por el centro.
El VAR también tuvo protagonismo, anulando dos goles a Kylian Mbappé por fuera de lugar y negando un tanto a Güler por tocar el balón con la mano. Aun así, el Mallorca no bajó los brazos y Samu Costa estuvo cerca de empatar al 66, pero su remate fue desviado sobre la línea por Carreras.
En otros duelos del domingo, el Athletic Club visitará al Betis de Manuel Pellegrini, manteniendo la atención en la lucha por los primeros puestos de LaLiga.
UEFA Champions League 2025-2026: clubes conocen rivales en la fase de grupos
Este jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-2026, en el que 36 clubes de 16 países definieron sus rivales para la primera etapa del torneo. La fase de grupos dará inicio entre el 16 y 18 de septiembre y concluirá el 28 de enero de 2026.
Todos los encuentros se disputarán bajo el sistema de liga, en el que cada equipo enfrentará a ocho rivales en eliminatorias a partido único, jugando cuatro partidos como local y cuatro como visitante.
Entre los emparejamientos destacados, el Real Madrid se enfrentará a Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty. Por su parte, el Barcelona compartirá grupo con Chelsea, PSG, Eintracht Frankfurt, Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle. El Atlético de Madrid competirá ante Inter de Milán, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV, Union SG y Galatasaray.
Mbappé lidera la victoria por 3-0 del Real Madrid en Oviedo
El Real Madrid se impuso este domingo por 3-0 al Oviedo en el Carlos Tartiere, en la segunda jornada de Laliga, gracias a un doblete de Kylian Mbappé y a otro tanto de Vinicius.
Con este triunfo, el club blanco asciende a la tercera posición, con seis puntos, los mismos que el Villarreal, líder por la diferencia de goles, y el Barcelona.
El atacante francés se giró sobre sí mismo en un magistral control orientado para marcar en el 37 de partido con un poderoso derechazo el primer tanto del partido.
La escuadra asturiana reclamó, sin embargo, falta del también francés Aurelien Tchouameni en el robo de balón sobre el belga Leander Dendoncker, que propició la jugada. Pero, ni el árbitro ni el VAR consideraron punible esa acción.
Ya en la segunda mitad, después de que el ghanés Kwasi Sibo rematara al poste un remate desde la corona del área, Mbappé logró en el 83 su segundo gol del partido y tercero de la temporada.
Vinicius, que salió en el 62, robó el esférico al francés Haissem Hassam para montar un contragolpe que acabó con asistencia al galo, quien anotó solo ante el cancerbero Aarón Escandell.
Dos minutos después, Mbappé estuvo cerca del hat-trick tras el latigazo desde la media luna, pero el arquero local consiguió despejar el balón con los puños.
Justo antes del tiempo de descuento, el técnico serbio Veljko Paunovic puso en el campo al ex del Arsenal, Carlos Cazorla, quien recibió una fuerte ovación de un público que veía de nuevo a su equipo jugar en primera división 24 años después.
Al final, Vincius la guinda con un disparo al fondo de la red tras un pase desde la banda derecha de Brahim, que le sirvió para reivindicarse.
Xabi Alonso buscó sumar su primer triunfo liguero lejos del Bernabéu con doble novedad en el once. Franco Mastantuono y Rodrygo reemplazaron a Vinicius y Brahim, que entraron en el 62 a cambio precisamente de esos dos jugadores.