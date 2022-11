Luka Modric lidera la convocatoria de 26 jugadores de una Croacia que buscarán repetir una final de la Copa del Mundo

El veterano y titular indiscutible del Real Madrid, Luka Modric, encabeza la lista de 26 jugadores que presentó el seleccionador Zlatko Dalić este 9 de noviembre.

El jugador de 37 años disputará su cuarto Mundial desde que inició su carrera como futbolista profesional en el año 2006. Pudiera ser su quinta cita, pero su país no se clasificó para Sudáfrica 2010.

HERE IT IS! 🥁



🇭🇷➡️🇶🇦#Croatia squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar!#WorldCup #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/P5T3876pP2