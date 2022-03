Luis Suárez le puso fin a su presencia en las Eliminatorias con la selección charrúa

🗣️ Paul Pogba, en Le Figaro: “He experimentado depresión muchas veces en mi carrera, pero no se habla de eso. A veces uno no sabe que está deprimido. Claro que ganamos mucho dinero y no nos podemos quejar, pero eso no te impide pasar malos momentos".



