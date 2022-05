Los mejores memes del título del Real Madrid en la Champions League con Mbappé en el centro de las bromas

Jürgen Klopp lamentó la mala suerte del Liverpool este sábado después de perder la final de la Champions League contra Real Madrid. El entrenador, que se encontró con las atajadas del arquero Thibaut Courtois, aseguró que el belga fue el mejor futbolista del partido y reconoció que sus dirigidos solamente fallaron en la definición.

“Pateamos 23 veces, 9 de ellos entre los tres palos. Es una muy buena cifra para una final, pero es necesario que la pelota cruce la línea. Es lo que nos ha faltado. Su portero Thibaut Courtois fue el hombre del partido. Eso muestra que algo no funcionó”, sostuvo el técnico alemán en conferencia de prensa. “Ha hecho muchas atajadas. Nos faltó un gol. Hay que aceptarlo. Tuvimos nuestros momentos en el partido. Si la pelota hubiera entrado… Bravo al Real Madrid. Pero volveremos”, añadió.

Además, se lo vio vencido ante el nivel de efectividad del equipo de Carlo Ancelotti: “El Real Madrid solo pateó una vez entre los tres palos. Pero el domingo habrá en Liverpool un desfile para celebrar esta temporada fantástica, que no ha tenido el final que esperábamos”.

En este sentido, reconoció que hubo aspectos del funcionamiento del Liverpool que no le terminaron de convencer: “Me hubiera gustado tener más ocasiones y jugar mejor en los últimos 30 metros. Hicimos un buen partido, pero cuando pierdes tienes que aceptar que no has jugado bien. Pero he dicho a mis jugadores que estaba orgulloso”, explicó. “Mis jugadores hicieron una muy buena temporada. Perdemos dos competiciones (la Premier League por un punto y la Champions) por poco”, sostuvo.

Por el otro lado, Ancelotti se convirtió en el primer entrenador en ganar cuatro Champions, después de lograr dos con el Milan (2003 y 2007) y otras tantas con el Real Madrid (2014 y 2022): “Fue un partido difícil, hemos sufrido mucho, sobre todo en el primer período, pero al final, creo que hemos merecido ganar esta competición. Estamos contentos”, declaró el italiano a la plataforma Movistar+.

“Hemos salido de un partido difícil con la calidad y el compromiso que tenemos. Estamos muy felices porque terminamos muy bien la temporada”, añadió el técnico quien se quedó sin palabras al ser consultado por su impresionante marca ganadora: “No sé qué más decir. Soy el hombre de los records. He tenido la suerte de llegar al Real Madrid el año pasado y vivir una temporada fantástica. Es un club fantástico, un verdadero buen equipo, con cualidades y un fuerte carácter”.