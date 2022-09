¿Libre de alcohol?: revelan nuevos detalles sobre el Mundial de Catar 2022

La prensa internacional continúa revelando más detalles sobre el vieleto robo que sufrió Pierr-Emerick Aubameyang ,delantero del FC Barcelona, la madrugada del domingo al lunes. De acuerdo con The Athletic, uno de los ladrones le rompió la mandíbula al gabonés con la culata de una escopeta. En este sentido, se complica su traspaso al Chelsea.

Esta lesión lo dejaría más de un mes de baja, así que podría complicar las negociaciones para concretar su salida del Barcelona antes de que finalice el mercado de fichajes, mañana jueves. Como consecuencia de este imprevisto, el Chelsea, que era el equipo más interesado en contratar a Aubameyang, habría pasado de pedir un traspaso a preferir una cesión.

🚨 Intensive talks over Pierre-Emerick Aubameyang from Barcelona to Chelsea continue today. Complicated by 33yo suffering broken jaw during home robbery – expected to be out for a number of weeks. Loan also being considered @TheAthleticUK #CFC #FCBarcelona https://t.co/fdjqvQcoFG