“La pelota no se mancha”: Las 15 frases ‘maradonianas’ que se sumaron al diccionario futbolero

"El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha". ❤️😢



Serás eterno, Diego. pic.twitter.com/uToTwnAT3D