El hijo de Maradona cree que los equipos donde jugó su padre deberían retirar las camisetas con el número 10 (incluido el Barcelona)

El duelo entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys del fin de semana pasado dejó uno de los homenajes más impactantes que se le realizaron a Diego Armando Maradona, y se volvió más emotivo porque en el estadio estuvo presente Dalma, una de las hijas del ídolo argentino, quien no pudo contener las lágrimas al ver el tributo a su padre.

Pese a que ya le habían dedicado goles, el momento del día fue cuando, al final del partido, todos los jugadores se voltearon a mirar al palco que perteneció a Maradona, donde se le vio a Dalma, en esta ocasión sola y profundamente conmovida, para aplaudir en memoria del ídolo recientemente fallecido mientras ella repetía “gracias” constantemente.

Con Dalma Maradona en la Bombonera, Cardona marcó un golazo y se lo dedicó a Diego 😭pic.twitter.com/q7wfjJZLFy — Diario El Litoral (@DiarioElLitoral) November 29, 2020

HASTA LAS LÁGRIMAS 😭



▶ El saludo de los jugadores y el agradecimiento emotivo de Dalma Maradona luego de la victoria de Boca ante Newell's



Diego, nunca te vamos a olvidar 😭🔟🇦🇷 pic.twitter.com/UreTzh6LMK — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) November 30, 2020

Por ello, no extrañó que hace unas horas Dalma escribiera un mensaje en Instagram para agradecerle a ambos equipos.

“Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papá. Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva, hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, los jugadores de Boca, los de Newell’ s Old Boys y especialmente Cristian Riquelme. No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin el, pero tampoco quería dejar el palco vacío. Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino. Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo, Mary, Lili y sus nietos”, expresó Dalma en la publicación que acompañó con una foto donde aparece con su padre en ese mismo palco que ocupó el día del tributo.