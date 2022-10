Insólito: El Manchester City supera al Real Madrid y su “Orejona” como el mejor equipo del año

El Real Madrid sorprendió a todos en la temporada pasada después de ganar su décima cuarta UEFA Champions League de manera categórica y más cuando en España, también alzo la Liga, la Supercopa de España, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa; méritos suficientes para quedarse con los máximos honores.

Sin olvidar que, también se impuso en la fase final del torneo más bonito a clubes de la talla del Chelsea FC (actual campeón en su momento), al Paris Saint-Germain, al Manchester City de Pep Guardiola y en la gran final al Liverpool de Jurgen Klopp.

No obstante, a pesar de que para este premio no votan los periodista, ni mucho menos se conoce realmente como es la selección. Más allá de eso, The France Football anunció que el Manchester City fue el mejor del 2022 y escoltado por el Liverpool.

“No hemos podido ganar la Champions pero hicimos una gran temporada. Guardiola siempre intenta que progresemos. Es el mejor, la verdad” , comentó Kevin De Bruyne al momento de recibir el galardón de manos de Luis Figo.

A pesar de esto, el conjunto ciudadano no puede considerarse el mejor de la temporada, puesto que solamente levantaron la Premier League después de una liga muy disputada hasta la última fecha; mientras el Liverpool ganó tan solo un título respectivamente.

De esta manera, nuevamente el evento de la revista más prestigiosa de Europa, ha quedado muy mal parada debido a un reconocimiento que estuvo muy lejos de ser acertado. Aún así, el Real Madrid sigue declarándose el mejor club del mundo y del 2022.