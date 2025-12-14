FIFA entregará el premio The Best este martes

Los aficionados estallaron contra la FIFA y calificaron como una “traición monumental” la publicación de los nuevos precios de las entradas para el Mundial de 2026, difundidos este jueves y muy por encima de lo prometido inicialmente por el organismo rector.

La organización Football Supporters Europe (FSE) fue una de las más críticas al describir los precios como “exorbitantes”. Según sus cálculos, un aficionado necesitaría 6,900 euros ($8,111 dólares) para asistir a todos los partidos desde la inauguración hasta la final mediante la asignación para Asociaciones Miembro Participantes (AMP), un sistema que supuestamente debía asegurar precios fijos y accesibles para quienes siguen a sus selecciones de manera permanente. La cifra es cinco veces más alta que lo que se pagó en Qatar 2022.

De acuerdo con el sistema tradicional, la FIFA asigna el 8% de las entradas a cada federación nacional para que estas las distribuyan entre los seguidores más fieles de sus selecciones. Sin embargo, la más reciente lista revelada por la Federación Alemana de Futbol mostró precios que van desde $180 hasta $700 dólares para diversos duelos de la fase de grupos. Para la final, los boletos oscilan entre $4,185 y $8,680 dólares, cifras que han generado indignación entre los aficionados europeos.

Estas tarifas contrastan duramente con las proyecciones iniciales de la FIFA, que había asegurado que habría boletos disponibles desde 60 dólares, así como con la promesa hecha por los organizadores estadounidenses hace siete años, quienes planteaban ofrecer cientos de miles de entradas por apenas 21 dólares durante las primeras rondas.

“Esto supone una traición monumental a la tradición del Mundial”, reprochó FSE, al acusar a la FIFA de ignorar el peso cultural y económico de los seguidores en la esencia del torneo. La organización también cuestionó que los precios de la fase de grupos no sean homogéneos y, en cambio, dependan del “atractivo percibido” de cada enfrentamiento.

La indignación también alcanzó a Inglaterra. La Asociación Inglesa de Futbol (EFA) compartió los nuevos precios con el England Supporters Travel Club (ESTC), revelando que un aficionado que desee seguir a la selección hasta la final deberá gastar $7,020 dólares. La Embajada de Aficionados de Inglaterra tachó esas tarifas de “irrisorias”, especialmente porque la Categoría 3 (la más económica) se promueve como de “valor para el aficionado”.

El colectivo inglés Free Lions se sumó a las críticas al afirmar que los precios “superan ampliamente” lo que ya temían. “Los aficionados de todo el mundo necesitan protección frente a tarifas tan exorbitantes”, insistieron.

Aunque la FIFA anunció en septiembre que los precios base irían de 60 dólares en la fase de grupos a 6.730 dólares en la final, estas cifras están sujetas a variación debido al uso del sistema de precios dinámicos, una modalidad nunca antes aplicada en un Mundial.

