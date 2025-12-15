Principal
MARN prevé un lunes con vientos nortes con posibilidad de lluvias breves
Este lunes, se prevén vientos nortes con posibilidad de lluvias breves en diferentes puntos de El Salvador, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el reporte, durante la mañana, el cielo estará poco nublado, pero no se esperan lluvias.
Luego, en el transcurso de la tarde, la nubosidad que se forme en sectores de la zona montañosa y franja volcánica podría generar algunas lluvias breves, con énfasis en la zona noroccidental y oriental.
Durante la noche, todavía se mantendrán algunas condiciones para la formación de lluvias breves en sectores del noroccidente y suroriente.
Los Vientos Nortes tendrán velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h), “con ráfagas ocasionales de 40 a 60 km/h, más sensibles en zonas altas y con énfasis en occidente”.
Las temperaturas mantendrán el ambiente muy cálido, durante el día; y fresco, por la noche y la madrugada.
“La principal influencia son los vientos nortes, pero debido a la presencia de humedad puntual sobre el país, existen condiciones adicionales para la formación de nubosidad asociada a lluvias débiles, breves y poco organizadas, por lo que no se puede descartar su ocurrencia, principalmente en zonas altas de montañas, cerros y volcanes”, explicó el MARN.
Capturan a una mujer y un hombre tras accidentarse por conducir ebrios
Una mujer y un hombre fueron capturados tras sufrir siniestros viales por conducir ebrios, reportó la Policía Nacional Civil (PNC).
Se trata de Óscar Humberto Castro, quien se trasladaba en su motocicleta y chocó contra un poste. Su antidoping arrojó un resultado de 181 miligramos por decilitro (mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado.
El suceso ocurrió sobre el redondel Santa María, del cantón Cantarrana, en el municipio de Santa Ana Centro.
Mientras que Jaqueline Lissethe Velásquez Ramos ocasionó un accidente de tránsito sobre la carretera antigua Panamericana, en el distrito de Cojutepeque, del municipio de Cuscatlán Sur.
El análisis arrojó un resultado 156 mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado.
“Serán remitidos para que enfrenten el debido proceso por el delito de conducción peligrosa”, detalló la PNC.
Fuerte siniestro deja a dos personas lesionadas en la Troncal del Norte
Dos personas resultaron lesionadas tras un fuerte siniestro vial en el departamento de San Salvador, esta madrugada de lunes.
El hecho se originó cuando una camioneta volcó, resultando sus dos ocupantes con diferentes lesiones.
Los hechos ocurrieron sobre el kilómetro 26 y medio de la carretera Troncal del Norte, en Santo Domingo, del distrito de Guazapa.
Voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña les brindaron las primeras atenciones y luego los trasladaron hacia un centro médico.
FIFA entregará el premio The Best este martes
El premio The Best de la FIFA se entregará el martes a las 17h00 GMT en Doha, anunció la instancia mundial en un comunicado este domingo.
Esta cena de gala con 800 invitados se celebrará la víspera de la final de la Copa Intercontinental entre París Saint-Germain y Flamengo, también en Doha.
Entre los favoritos, destaca el Balón de Oro Ousmane Dembélé (PSG), su compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) o el joven Lamine Yamal (FC Barcelona).
Otros atacantes del fútbol europeo, como el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) o el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) también figuran en la lista decidida por un «panel de expertos» reunido por la FIFA.
En la categoría femenina hay hasta diecisiete jugadoras: la selección de Inglaterra, bicampeona de Europa, cuenta con hasta cinco nominadas, el mismo número de jugadoras que España.
Vencedor de la Liga de Camopeones con PSG, el entrenador español Luis Enrique es el favorito entre los nominados a mejor entrenador, contra seis rivales entre los que destacan el neerlandés Arne Slot (Liverpool) o el alemán Hansi Flick (FC Barcelona).
En el fútbol femenino, la entrenadora neerlandesa Sarina Wiegman parte como favorita, tras haber conquistado el pasado verano boreal su tercera Eurocopa consecutiva en los banquillos.
Otros premios reconocerán a los mejores guardametas en categoría masculina y femenina, mientras que los premios Marta (femenino) y Puskas (masculino) se entregarán a los mejores goles del año.
Los galardonados son elegidos por el voto de aficionados, de representantes de medios de comunicación y de los capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales de fútbol.